Эксперт Sky Sports Коллинз назвала Пиастри гонщиком года, ее коллеги – Ферстаппена

Бывший стратег Коллинз признала Пиастри лучшим в 2025 году.

Журналисты Sky Sports выбрали лучших пилотов по итогам сезона-2025.

Бывший стратег команд «Формулы-1» Берни Коллинз назвала гонщиком года Оскара Пиастри из «Макларена ». Его напарник и новый чемпион Ландо Норрис стал вторым в рейтинге, пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен – третьим, Джордж Расселл («Мерседес») и Шарль Леклер («Феррари») замкнули топ-5.

Трое коллег Коллинз – Тед Кравиц, Саймон Лэзенби и бывший пилот «Ф-1» Карун Чандок – поставили на первую строчку Ферстаппена.

Кравиц также включил в пятерку Норриса, Пиастри, Расселла и Леклера, Лэзенби – Расселла, Норриса, Пиастри и Изака Аджара из «Рейсинг Буллз» (Леклер стал восьмым), Чандок – Расселла, Норриса, Пиастри и Леклера.

