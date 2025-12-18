  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Эксперт Sky Sports Коллинз назвала Пиастри гонщиком года, ее коллеги – Ферстаппена
0

Эксперт Sky Sports Коллинз назвала Пиастри гонщиком года, ее коллеги – Ферстаппена

Бывший стратег Коллинз признала Пиастри лучшим в 2025 году.

Журналисты Sky Sports выбрали лучших пилотов по итогам сезона-2025.

Бывший стратег команд «Формулы-1» Берни Коллинз назвала гонщиком года Оскара Пиастри из «Макларена». Его напарник и новый чемпион Ландо Норрис стал вторым в рейтинге, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен – третьим, Джордж Расселл («Мерседес») и Шарль Леклер («Феррари») замкнули топ-5.

Трое коллег Коллинз – Тед Кравиц, Саймон Лэзенби и бывший пилот «Ф-1» Карун Чандок – поставили на первую строчку Ферстаппена.

Кравиц также включил в пятерку Норриса, Пиастри, Расселла и Леклера, Лэзенби – Расселла, Норриса, Пиастри и Изака Аджара из «Рейсинг Буллз» (Леклер стал восьмым), Чандок – Расселла, Норриса, Пиастри и Леклера.

Норрис стал 4-м в рейтинге The Race по итогам сезона, Хэмилтон – 14-й, Расселл опередил Леклера

Ферстаппен, Расселл, Норрис – лучшие гонщики 2025 года по версии Sky Sports, Пиастри на равных с Леклером

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
logoРед Булл
logoКарун Чандок
logoОскар Пиастри
logoМакс Ферстаппен
logoМерседес
logoРейсинг Буллз
logoДжордж Расселл
logoЛандо Норрис
logoИзак Аджар
logoФеррари
logoФормула-1
logoМакларен
logoШарль Леклер
logoТед Кравиц
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Макс Ферстаппен о неудачах Хэмилтона в «Феррари»: «Мне больно на это смотреть»
28 минут назад
Жак Вильнев об освистывании Норриса: «Что не так с людьми? Стыдно»
сегодня, 17:45
Макс Ферстаппен: «Ред Булл» не проиграл титул – по сезону шансов толком не было»
сегодня, 17:10
Гельмут Марко: «Ферстаппен больше во мне не нуждается. Макс сам столько всего знает»
сегодня, 16:24
Ландо Норрис: «Удивляю себя. В некоторых гонках чувствовал себя словно в другом мире»
сегодня, 15:31
Макс Ферстаппен о том, станет ли его дочь чемпионкой «Ф-1»: «Пожалуйста, нет»
сегодня, 14:52
Андреа Стелла: «Пиастри точно станет сильнее в 2026-м. Зрелость Оскара впечатляет»
сегодня, 14:24
«Ред Булл» создал Бокси – маскота команды
сегодня, 13:34Фото
Макс Ферстаппен: «Каждый раз, когда говорю о №69, моя девушка смотрит с таким видом, мол, что за чушь ты несешь?»
сегодня, 13:13
Алексей Попов: «Феттель рядом не стоял с Алонсо, пусть у Себастьяна было бы в бесконечное количество раз больше титулов»
сегодня, 12:23
Ко всем новостям
Последние новости
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10