Формула-2. Австрия. Мартен выиграл квалификацию, Вести – 2-й, Пуршер – 3-й
Пилот «АРТ» Виктор Мартен показал лучшее время в квалификации «Формулы-2» в Шпильберге.
Француз на 0,139 секунды опередил лидера сезона Фредерика Вести («Према») и на 0,170 секунды – своего напарника Тео Пуршера.
Гонщик «ДАМС» Аюму Иваса и пилот «Премы» Оливер Бермэн, входящие в группу преследователей Вести, начнут воскресную гонку 16-м и 19-м, соответственно.
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