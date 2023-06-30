Формула-2. Австрия. Мартен выиграл квалификацию, Вести – 2-й, Пуршер – 3-й

Теги результаты АРТ Формула-2 ДАМС Према Фредерик Вести Тео Пуршер Виктор Мартен Оливер Бермэн Авто

Пилот «АРТ» Виктор Мартен показал лучшее время в квалификации «Формулы-2» в Шпильберге.

Француз на 0,139 секунды опередил лидера сезона Фредерика Вести («Према») и на 0,170 секунды – своего напарника Тео Пуршера.

Гонщик «ДАМС» Аюму Иваса и пилот «Премы» Оливер Бермэн, входящие в группу преследователей Вести, начнут воскресную гонку 16-м и 19-м, соответственно.

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