Формула-2. Австрия. Мартен выиграл квалификацию, Вести – 2-й, Пуршер – 3-й

Пилот «АРТ» Виктор Мартен показал лучшее время в квалификации «Формулы-2» в Шпильберге.

Француз на 0,139 секунды опередил лидера сезона Фредерика Вести (« ») и на 0,170 секунды – своего напарника .

Гонщик « » Аюму Иваса и пилот «Премы» Оливер Бермэн, входящие в группу преследователей Вести, начнут воскресную гонку 16-м и 19-м, соответственно.

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