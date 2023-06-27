Гельмут Марко: «Хорнер не являлся фанатом де Вриса и, кажется, был прав»

Гельмут Марко считает, что Кристиан Хорнер был прав по поводу уровня Ника де Вриса.

По словам советника «Ред Булл», у него возникли разногласия с руководителем команды при определении состава «Альфа Таури» на сезон-2023. В итоге место ушедшего в « » занял де Врис, ранее бравший титулы в «Формуле-2» и « ». Ник пока не заработал ни одного очка в нынешнем году.

«[Разногласия] случаются нечасто, но иногда происходят. В последний раз… Я бы сказал, по поводу Ника де Вриса. Прямо сейчас кажется, что он (Хорнер) был прав», – сообщил Марко в подкасте Inside Line F1.

, отвечающий за молодежную программу «Ред Булл», пояснил, высказывался ли Кристиан против приглашения де Вриса:

«Это место «Альфа Таури», но мы – одна большая семья. Существуют разные мнения, и он не являлся фанатом де Вриса.

Франц Тост очень хотел пригласить Шумахера, но Мик всегда был связан с Академией «Феррари». Все же «Альфа Таури» – это молодежная команда, и в этом отличие Ника от Мика: он провел лишь одну гонку в Монце, очень успешную, и вписывался в нашу философию».

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