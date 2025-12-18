Гельмут Марко: «Ферстаппен больше во мне не нуждается. Макс сам столько всего знает»

Ферстаппен продолжит побеждать без Марко, заявил сам Гельмут.

Бывший советник «Ред Булл» Гельмут Марко уверен, что после его ухода Макс Ферстаппен по-прежнему будет справляться со своей работой. В то же время австриец пообещал помочь пилоту советом в случае необходимости.

«Конечно, я помогу.

Но Макс Ферстаппен – четырехкратный чемпион мира, который со временем вырос в одного из лучших гонщиков мира.

Он больше во мне не нуждается. Макс сам столько всего знает, он развил невероятные знания, невероятные навыки. Считаю, мы увидим новые подвиги в его исполнении», – сообщил Марко в эфире ServusTV.

