61 предупреждения и 8 штрафов получили гонщики «Ф-1» за нарушения пределов трассы на Гран-при Австрии

Гран-при Австрии получился необычайно насыщенным для стюардов.

Гонщиков «Формулы-1» предупредили в общей сложности 61 раз. Также им показали 11 черно-белых флагов и выписали восемь пятисекундных штрафов за несоблюдение пределов трассы – такую статистику собрал реддит «Ф-1».

Хуже всех справился пилот « » (восемь предупреждений, один черно-белый флаг и два штрафа). В то же время гонщик « » и представитель «Альфа Ромео» Чжоу Гуаньюй ни разу не привлекли внимание стюардов, еще четыре спортсмена, в том числе призеры («Ред Булл») и Шарль Леклер («Феррари»), получили по одному предупреждению.

В квалификации к Гран-при Австрии за нарушения лимитов трассы удалили 47 кругов.

47 кругов удалили за нарушения пределов трассы в квалификации к Гран-при Австрии

Гран-при Австрии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер – 2-й, Перес – 3-й

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