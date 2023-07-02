61 предупреждения и 8 штрафов получили гонщики «Ф-1» за нарушения пределов трассы на Гран-при Австрии

Теги ФИА Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Гран-при Австрии Мерседес регламент Макс Ферстаппен Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Джордж Расселл Альфа Ромео Юки Цунода Авто

Гран-при Австрии получился необычайно насыщенным для стюардов.

Гонщиков «Формулы-1» предупредили в общей сложности 61 раз. Также им показали 11 черно-белых флагов и выписали восемь пятисекундных штрафов за несоблюдение пределов трассы – такую статистику собрал реддит «Ф-1».

Хуже всех справился пилот «Альфа Таури» Юки Цунода (восемь предупреждений, один черно-белый флаг и два штрафа). В то же время гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл и представитель «Альфа Ромео» Чжоу Гуаньюй ни разу не привлекли внимание стюардов, еще четыре спортсмена, в том числе призеры Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Шарль Леклер («Феррари»), получили по одному предупреждению.

В квалификации к Гран-при Австрии за нарушения лимитов трассы удалили 47 кругов.

47 кругов удалили за нарушения пределов трассы в квалификации к Гран-при Австрии

Гран-при Австрии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер – 2-й, Перес – 3-й

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8 комментариев

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Rashit
Почему бы не разрешить выезжать за пределы трассы всем. Бесконечные штрафы выглядят как клоунада.
+6
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Alex Sin
Белые линии и пределы трассы это просто какой-то позор Ф1. Во что превратили королеву автоспорта. Это нужно отменить немедленно.
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Alex Sin
Ответ alex1382
это потому что Луиса наказали?
Неа. Потому что у Луиса здесь не получается из года в год. За все свои самовозные годы в мерсе, он добился всего то одной победы. Даже Боттас и Росберг взяли по две.
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Кавабунга Шреддоголовый
Ситком "5 секунд" получился. Полнейшая клоунада
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alex1382
Ответ grag68
Судьи клоуны, да и трасса клоунская. Каждый год одно и тоже))
это потому что Луиса наказали?
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Женя Дерунов
Ответ alex1382
это потому что Луиса наказали?
клоунада в том, что знают про этот поворот и ничего не делают. Почему в других поворотах за поребриком есть жёлтые поребрики чтобы пилоты не выезжали, а тут ничего не сделали и штрафуют всех налево и направо. Ладно если бы один пилот нарушал, но тут практически все выезжали за пределы трека.
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alex1382
Ответ Женя Дерунов
клоунада в том, что знают про этот поворот и ничего не делают. Почему в других поворотах за поребриком есть жёлтые поребрики чтобы пилоты не выезжали, а тут ничего не сделали и штрафуют всех налево и направо. Ладно если бы один пилот нарушал, но тут практически все выезжали за пределы трека.
лично про это ещё в квале и Макс говорил...только причём тут сама трасса?
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