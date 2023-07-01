Макс Ферстаппен об инциденте с Хэмилтоном в квалификации к спринту: «Он заблокировал меня в последнем повороте. Это неправильно»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал подробнее об инциденте с Льюисом Хэмилтоном в квалификации к спринту Гран-при Австрии.
В первом сегменте Ферстаппен и пилот «Мерседеса» не поделили трассу: поставив время, голландец обогнал шедшего на быстрый круг Хэмилтона и слегка перекрыл ему гоночную траекторию на выходе из первого поворота.
«Он заблокировал меня в последнем повороте, так что мне пришлось дольше тормозить и я потерял 0,3 секунды. Это не очень здорово, думаю, это неправильно.
На часах еще оставалось несколько секунд [до конца сессии], так что я не был уверен, хватит ли времени моего круга, поэтому я хотел продолжить [пытаться его улучшить]. Но да, у меня закончилось время и не осталось места из-за двух едущих вот так болидов – жаль», – сказал Ферстаппен.
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