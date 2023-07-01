Макс Ферстаппен об инциденте с Хэмилтоном в квалификации к спринту: «Он заблокировал меня в последнем повороте. Это неправильно»

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Гран-при Австрии Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал подробнее об инциденте с Льюисом Хэмилтоном в квалификации к спринту Гран-при Австрии.

В первом сегменте Ферстаппен и пилот «Мерседеса» не поделили трассу: поставив время, голландец обогнал шедшего на быстрый круг Хэмилтона и слегка перекрыл ему гоночную траекторию на выходе из первого поворота.  

«Он заблокировал меня в последнем повороте, так что мне пришлось дольше тормозить и я потерял 0,3 секунды. Это не очень здорово, думаю, это неправильно.

На часах еще оставалось несколько секунд [до конца сессии], так что я не был уверен, хватит ли времени моего круга, поэтому я хотел продолжить [пытаться его улучшить]. Но да, у меня закончилось время и не осталось места из-за двух едущих вот так болидов – жаль», – сказал Ферстаппен.

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8 комментариев

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Luca di Montezemolo
Лицемер, 2 быстрых круга невозможно пройти на нынешних болидах, батареи хватает лишь на 1 круг, шины тоже перегреты, и вот это обидчивое существо хотят вывести на 1 место в истории, да оно так всегда поступает, в симах крашит, в реале портит круг, развели детский сад в ф1.
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Марат Кагин
на мокрой трассе хватает. отвечаю луке, так как он в игнор добавил
+6
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Enchanter WIZZARD
Ответ Роман
На спринте сегодняшнем плотная заруба была, кайф, чаще бы так
В Австрии трасса хорошая, большинство гонок на ней интересные
+2
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Роман
На спринте сегодняшнем плотная заруба была, кайф, чаще бы так
+1
-1
0
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Paninaro
Голландский "интеллектуал" во всей красе.) Смешной типчик.
+6
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Т.е. по-твоему Льюис должен был подвинуться и запороть себе быстрый круг, который мог его спасти от вылета из 1 сегмента? Я конечно понимаю, что у тебя зуб на Льюиса, но так откровенно проявлять неуважение, это себе хуже делаешь.
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Дмитрий Литвинов
Ответ Марат Кагин
на мокрой трассе хватает. отвечаю луке, так как он в игнор добавил
Его ЧС уже можно в Книгу рекордов Гиннесса вносить. P.S. Как и его ЧСВ.
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