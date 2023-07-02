Ферстаппен лидировал 248 кругов подряд – это третий результат в истории «Ф-1». Серия прервалась на Гран-при Австрии

Теги Айртон Сенна Альберто Аскари Гран-при Испании Гран-при Монако Гран-при Канады Феррари Ред Булл Карлос Сайнс Формула-1 Гран-при Австрии Макс Ферстаппен Шарль Леклер Гран-при Майами Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен завершил серию кругов лидирования в «Формуле-1».

Двукратный чемпион «Формулы-1» лидировал 248 кругов подряд. После 24 кругов Гран-при Австрии Макс заехал на пит-стоп и пропустил вперед пилотов «Феррари» Шарля Леклера и Карлоса Сайнса.

Ферстаппен вышел на первое место в гонке во время Гран-при Майами и с тех пор не упускал лидерство. Макс ехал на первой позиции от старта до финиша на Гран-при Монако, Испании и Канады.

Серия Макса – третья в истории «Ф-1» по длительности. Ферстаппен уступает лишь многократным чемпионам Альберто Аскари (305 кругов в сезоне-1952) и Айртону Сенне (264 кругов в 1988 году).

За ходом заезда можно следить на странице онлайна:

Ферстаппен едет за пятой победой подряд

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8 комментариев

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V3ttel
Помните новые правила, ограничения бюджетов и работе в аэротрубе, обещали нам невероятные гонки. Как итог: один из самых доминирующих сезонов от одного пилота и команды))
+15
-5
+10
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Иван Ерёмин
Ответ Анри Карлайл
Эх, жаль Сенну не превзошёл..
Вообще то рекорд у Аскари, много смысла разочаровываться 3-му, а не 2-му месту?
+7
0
+7
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ffmp
Космовоз не хуже мерсов 2016 года, возможно самый лучший в истории, до рекорда макларена недалеко, и пока мало признаков того, что рекорд не будет побит.
+7
-6
+1
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ffmp
Ответ V3ttel
Помните новые правила, ограничения бюджетов и работе в аэротрубе, обещали нам невероятные гонки. Как итог: один из самых доминирующих сезонов от одного пилота и команды))
Дурачки на Мерсах и Феррари. По расходам было видно что самые экономные и одновременно эффективные были РБ, тратили в год по 250-300 млн и на равных сражались с Феррари и иногда с Мерсом, в то время как Феррари и Мерсы тратили на +100-150 млн больше.
А заморозка вообще фиаско. Все сыграли под дудку Хорнера, тут можно ему только похлопать. Еще дополнительные субсидии получили как новые мотористы до 26-го года. Не похоже что с 26-м годом прервется их доминация
+3
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Иван Ерёмин
Ответ Анри Карлайл
Эх, жаль Сенну не превзошёл..
Кстати пройдёт Великобритания и будут Венгрия, Бельгия и Нидерланды с Монцей где его тоже навряд-ли кто обгонит
0
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