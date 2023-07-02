Ферстаппен лидировал 248 кругов подряд – это третий результат в истории «Ф-1». Серия прервалась на Гран-при Австрии
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен завершил серию кругов лидирования в «Формуле-1».
Двукратный чемпион «Формулы-1» лидировал 248 кругов подряд. После 24 кругов Гран-при Австрии Макс заехал на пит-стоп и пропустил вперед пилотов «Феррари» Шарля Леклера и Карлоса Сайнса.
Ферстаппен вышел на первое место в гонке во время Гран-при Майами и с тех пор не упускал лидерство. Макс ехал на первой позиции от старта до финиша на Гран-при Монако, Испании и Канады.
Серия Макса – третья в истории «Ф-1» по длительности. Ферстаппен уступает лишь многократным чемпионам Альберто Аскари (305 кругов в сезоне-1952) и Айртону Сенне (264 кругов в 1988 году).
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Ферстаппен едет за пятой победой подряд
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А заморозка вообще фиаско. Все сыграли под дудку Хорнера, тут можно ему только похлопать. Еще дополнительные субсидии получили как новые мотористы до 26-го года. Не похоже что с 26-м годом прервется их доминация