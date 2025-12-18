Макс Ферстаппен о том, станет ли его дочь чемпионкой «Ф-1»: «Пожалуйста, нет»

Ферстаппен надеется, что его дочь Лили не пойдет в автоспорт.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен ответил на вопрос о том, станет ли его дочь Лили первой женщиной-чемпионкой «Формулы-1» в истории.

«Надеюсь, нет. Пожалуйста, нет. Нет, нет, нет, надеюсь, нет», – сообщил четырехкратный обладатель титула в интервью Viaplay.

Дочь Ферстаппена и Келли Пике появилась на свет в апреле 2025 года.

«Я думаю о генах этого ребенка. Невероятно – Ферстаппен и Пике». У Макса – дочка!