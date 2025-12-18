Макс Ферстаппен о том, станет ли его дочь чемпионкой «Ф-1»: «Пожалуйста, нет»
Ферстаппен надеется, что его дочь Лили не пойдет в автоспорт.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос о том, станет ли его дочь Лили первой женщиной-чемпионкой «Формулы-1» в истории.
«Надеюсь, нет. Пожалуйста, нет. Нет, нет, нет, надеюсь, нет», – сообщил четырехкратный обладатель титула в интервью Viaplay.
Дочь Ферстаппена и Келли Пике появилась на свет в апреле 2025 года.
«Я думаю о генах этого ребенка. Невероятно – Ферстаппен и Пике». У Макса – дочка!
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sportskeeda
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости