Льюис Хэмилтон: «ФИА стоит установить дату, с которой командам будет разрешаться работать над машинами следующего года»

Пилот « » считает, что стоит внести в регламент поправки, касающиеся разработки болидов следующего года по ходу текущего сезона.

«В работе с болидом W14 мы движемся в правильном направлении. Думаю, что в конечном итоге к концу года мы, вероятно, все-таки догоним «Ред Булл». Но это произойдет только потому, что они, вероятно, уже сейчас сосредоточены на работе над машиной следующего года – поскольку сейчас настолько впереди всех остальных.

Им больше не нужно вносить никаких изменений в конструкцию болида этого года, поскольку они и так далеко впереди. Они опережают нас на 100 очков.

Мне кажется, ФИА стоит установить временные рамки, установить какую-то дату, с которой всем командам будет разрешаться работать над машинами следующего года. Например, с 1-го августа – чтобы никто не мог получить преимущество на следующий сезон. Потому что это просто отстой.

Мне такое решение кажется более чем разумным. Оно должно быть таким. Допустим, вы начинаете сезон и понимаете, что у вас получилась плохая машина. И вы можете сказать, что даже не будете утруждаться попытками доработать эту машину – и вместо этого сразу сосредоточитесь на болиде следующего года, и тем самым получите преимущество», – рассказал Хэмилтон.

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