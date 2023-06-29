Льюис Хэмилтон: «ФИА стоит установить дату, с которой командам будет разрешаться работать над машинами следующего года»
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что ФИА стоит внести в регламент поправки, касающиеся разработки болидов следующего года по ходу текущего сезона.
«В работе с болидом W14 мы движемся в правильном направлении. Думаю, что в конечном итоге к концу года мы, вероятно, все-таки догоним «Ред Булл». Но это произойдет только потому, что они, вероятно, уже сейчас сосредоточены на работе над машиной следующего года – поскольку сейчас настолько впереди всех остальных.
Им больше не нужно вносить никаких изменений в конструкцию болида этого года, поскольку они и так далеко впереди. Они опережают нас на 100 очков.
Мне кажется, ФИА стоит установить временные рамки, установить какую-то дату, с которой всем командам будет разрешаться работать над машинами следующего года. Например, с 1-го августа – чтобы никто не мог получить преимущество на следующий сезон. Потому что это просто отстой.
Мне такое решение кажется более чем разумным. Оно должно быть таким. Допустим, вы начинаете сезон и понимаете, что у вас получилась плохая машина. И вы можете сказать, что даже не будете утруждаться попытками доработать эту машину – и вместо этого сразу сосредоточитесь на болиде следующего года, и тем самым получите преимущество», – рассказал Хэмилтон.
Ферстаппен мчится к великим рекордам «Формулы-1». Но так уж страшно ли доминирует «Ред Булл»?
Хочешь финишировать выше в кубке конструкторов - дорабатывай машину по ходу сезона и получишь больше призовых, а не хочешь иди ва-банк и верь в машину следующего года.