Льюис Хэмилтон: «ФИА стоит установить дату, с которой командам будет разрешаться работать над машинами следующего года»

Теги ФИА Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес регламент Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что ФИА стоит внести в регламент поправки, касающиеся разработки болидов следующего года по ходу текущего сезона.

«В работе с болидом W14 мы движемся в правильном направлении. Думаю, что в конечном итоге к концу года мы, вероятно, все-таки догоним «Ред Булл». Но это произойдет только потому, что они, вероятно, уже сейчас сосредоточены на работе над машиной следующего года – поскольку сейчас настолько впереди всех остальных.

Им больше не нужно вносить никаких изменений в конструкцию болида этого года, поскольку они и так далеко впереди. Они опережают нас на 100 очков.

Мне кажется, ФИА стоит установить временные рамки, установить какую-то дату, с которой всем командам будет разрешаться работать над машинами следующего года. Например, с 1-го августа – чтобы никто не мог получить преимущество на следующий сезон. Потому что это просто отстой.

Мне такое решение кажется более чем разумным. Оно должно быть таким. Допустим, вы начинаете сезон и понимаете, что у вас получилась плохая машина. И вы можете сказать, что даже не будете утруждаться попытками доработать эту машину – и вместо этого сразу сосредоточитесь на болиде следующего года, и тем самым получите преимущество», – рассказал Хэмилтон.

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5 комментариев

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SukharR19
А сколько лет сам Мерседес так делал, когда в квале вез секунду всем остальным? Странные рассуждения.

Хочешь финишировать выше в кубке конструкторов - дорабатывай машину по ходу сезона и получишь больше призовых, а не хочешь иди ва-банк и верь в машину следующего года.
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alex8895
А в 2014-2020 всё было гуд, а не отстой?
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Jan Vorontsov
Если так сделать, то где будет Феррари, которая каждый сезон со второй гонки берётся за машину следующего года и всё равно получается не очень? Льюис вообще об этом не подумал, похоже.
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Антон Якимцев
Ответ Jan Vorontsov
Если так сделать, то где будет Феррари, которая каждый сезон со второй гонки берётся за машину следующего года и всё равно получается не очень? Льюис вообще об этом не подумал, похоже.
в 2000-ых Феррари вообще гоняли первые гонки на прошлогодних машинах и ничего, благо регламент позволял.
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