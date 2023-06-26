Экс-команда Мазепина «Хайтек» подала заявку на участие в «Ф-1» с 2026 года

«Хайтек» подтвердил, что намерен участвовать в «Формуле-1» с 2026 года.

Ранее ФИА открыла процесс подачи заявок для потенциальных команд. В последние сезоны «Хайтек» участвует в «Формуле-2» и «Формуле-3».

«Хайтек» принадлежал Дмитрию Мазепину, в ее составе выступал сын российского бизнесмена , бывший гонщик «Ф-1». С 2022 года коллектив контролирует Оливер Оукс, который много лет являлся менеджером Мазепина-младшего.

Команда заявила о своих амбициях в «Ф-1» после того, как 25 процентов акций было продано казахстанскому бизнесмену Владимиру Киму.

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