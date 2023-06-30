Формула-3. Австрия. Соси выиграл квалификацию, Бедрин потерял 4-е место из-за нарушения пределов трассы

Пилот «АРТ» Грегуар Соси показал лучшее время в квалификации «Формулы-3» в Шпильберге.

Соси опередил гонщика «Премы» Дино Бегановича и лидера чемпионата Габриэля Бортолето (« »).

Изначально поул достался Паулю Арону из «Премы», однако эстонец потерял время из-за нарушения пределов трассы и стал четвертым. С той же проблемой столкнулись и другие спортсмены – в частности, пилот «Йенцера» Никита Бедрин, который опустился с 4-й строчки на 22-ю. Одни из лидеров сезона Габриэле Мини («Хайтек») и Пепе Марти (« ») завершили сессию на 11-м и 12-м местах.

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram