Формула-3. Австрия. Соси выиграл квалификацию, Бедрин потерял 4-е место из-за нарушения пределов трассы

Теги результаты Формула-3 АРТ Трайдент Хайтек Кампос Рейсинг Према Йенцер Никита Бедрин Авто

Пилот «АРТ» Грегуар Соси показал лучшее время в квалификации «Формулы-3» в Шпильберге.

Соси опередил гонщика «Премы» Дино Бегановича и лидера чемпионата Габриэля Бортолето («Трайдент»).

Изначально поул достался Паулю Арону из «Премы», однако эстонец потерял время из-за нарушения пределов трассы и стал четвертым. С той же проблемой столкнулись и другие спортсмены – в частности, пилот «Йенцера» Никита Бедрин, который опустился с 4-й строчки на 22-ю. Одни из лидеров сезона Габриэле Мини («Хайтек») и Пепе Марти («Кампос») завершили сессию на 11-м и 12-м местах.

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