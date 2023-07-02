Стюарды по итогам разбирательств оштрафовали восемь гонщиков за срезки трассы на Гран-при Австрии

Стюарды Гран-при Австрии рассмотрели все случаи срезок трассы по ходу гонки и выписали сразу несколько штрафов.

В итоге стюарды, рассмотрев все представленные данные и доказательства, выписали штрафы восьми гонщикам.

На 5 секунд был оштрафован («Альфа Таури»).

На 10 секунд были оштрафованы Карлос Сайнс («Феррари»), Льюис Хэмилтон («Мерседес»), Пьер Гасли («Альпин»), (« ») и Логан Сарджент («Уильямс»).

На 15 секунд был оштрафован Ник де Врис («Альфа Таури»).

На 30 секунд был оштрафован Эстебан Окон («Альпин»).

В результате классификация в топ-10 стала выглядеть следующем образом:

1. («Ред Булл»)

2. («Феррари»)

3. Серхио Перес («Ред Булл»)

4. Ландо Норрис («Макларен»)

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

6. Карлос Сайнс («Феррари»)

7. Джордж Расселл («Мерседес»)

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

9. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

10. Пьер Гасли («Альпин»)

Гран-при Австрии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер – 2-й, Перес – 3-й

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