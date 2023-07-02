Стюарды по итогам разбирательств оштрафовали восемь гонщиков за срезки трассы на Гран-при Австрии

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Стюарды Гран-при Австрии рассмотрели все случаи срезок трассы по ходу гонки и выписали сразу несколько штрафов.

В итоге стюарды, рассмотрев все представленные данные и доказательства, выписали штрафы восьми гонщикам.

На 5 секунд был оштрафован Юки Цунода («Альфа Таури»).

На 10 секунд были оштрафованы Карлос Сайнс («Феррари»), Льюис Хэмилтон («Мерседес»), Пьер Гасли («Альпин»), Алекс АлбонУильямс») и Логан Сарджент («Уильямс»).

На 15 секунд был оштрафован Ник де Врис («Альфа Таури»).

На 30 секунд был оштрафован Эстебан Окон («Альпин»).

В результате классификация в топ-10 стала выглядеть следующем образом:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Шарль Леклер («Феррари»)

3. Серхио Перес («Ред Булл»)

4. Ландо Норрис («Макларен»)

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

6. Карлос Сайнс («Феррари»)

7. Джордж Расселл («Мерседес»)

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

9. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

10. Пьер Гасли («Альпин»)

Гран-при Австрии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер – 2-й, Перес – 3-й

Протест «Астон Мартин» принят, итоги Гран-при Австрии обновят, когда ФИА завершит изучение более 1200 потенциальных нарушений пределов трассы

45 комментариев

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mclaren-honda
Алонсо настолько хорош что продолжает обгонять даже через несколько часов после финиша гонки
+58
-2
+56
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Minuvert
Сайнс был не рад четвертому месту, может шестому порадуется)
+26
0
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JaguaR4ik
С одной стороны выигрыш позиций после гонки это такое себе... Со второй - есть же люди, которые старались и не выезжали, почему другие не могли? Сильнее атаковали - получили преимущество и понесли наказание! Вроде все честно. Но осадочек остался
+26
0
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Доктор Гаус
Я своими глазами видел нарушения Переса, а он без штрафа
+31
-8
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United_LP
Позорище, и нет штрафа Пересу...
+17
-2
+15
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Ser Gradov
Ответ Доктор Гаус
Я своими глазами видел нарушения Переса, а он без штрафа
Льюс, ты что ли?!
+22
-8
+14
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TravenS
Ответ Imax161
Что там Сайнс говорил что у него темп быстрее Леклера?)) а если соблюдать лимиты трассы?))
А если быть объективным? Провести в борьбе всю гонку и ехать в чистом воздухе это одно и то же?
+18
-5
+13
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Imax161
Что там Сайнс говорил что у него темп быстрее Леклера?)) а если соблюдать лимиты трассы?))
+15
-4
+11
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The Stig
Гребаная клоунада! Ну дайте вы нормально гоняться! Нет, блин, шины береги, топливо береги, заряд батареи экономь, за белые линии не выезжай! Нахрена нужны эти правила, чтобы мы узнавали итоговые результаты в новостях через 5 часов после окончания гонки?!
+12
-2
+10
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ffmp
Таким образом АМ выходят на второе место в КК с отрывом в три очка. То что произошло - клоунада, но именно АМ можно похвалить, понимают что не смогут навязать борьбу в гонке обновлений и выгрызаются за каждое очко
+13
-4
+9
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Юрий Суетин
Ответ Доктор Гаус
Я своими глазами видел нарушения Переса, а он без штрафа
Их было мало для штрафа. Если точнее, в эфир попало 3. Это флаг/предупреждение и всё.
+10
-4
+6
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Самая быстрая булочка в мире
Итог гонки где-то на уровне СПА 2021
+3
0
+3
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Женя Дерунов
окон 30 секунд)))
+3
0
+3
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Kappa Pride
Ответ sfairait
Мне интересно, а теперь так везде будет? Это какой-то ужас
этим только Австрия славится
+3
0
+3
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Nikola Poppop31
Ответ ffmp
Таким образом АМ выходят на второе место в КК с отрывом в три очка. То что произошло - клоунада, но именно АМ можно похвалить, понимают что не смогут навязать борьбу в гонке обновлений и выгрызаются за каждое очко
У Мерседеса 178 очков, у АМ после пересчёта 175, какое ещё 2 место?

Мерседес просто местами поменяли, у стролла +1 у Алонсо +2 итог: 3 очка
+3
0
+3
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Mortimer1
Ответ flowhal
Если бы Шарль в начале пустил Сайнса, как Сайнс требовал, не видать бы фурам подиума опять
Ну да, ехать в чистом воздухе(Леклер) и обгонять, чтобы вернуть свои же позиции(Сайнс) - одно и тоже, и на ошибки никак не влияет) Лол
+3
-1
+2
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Grigpar
Ответ mclaren-honda
Алонсо настолько хорош что продолжает обгонять даже через несколько часов после финиша гонки
Через неделю, к Сильверстону уже будет впереди Макса в чемпионате такими темпами. :)
+2
0
+2
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Grigpar
Окон судя по всему вообще забил на линии. :))
+3
-1
+2
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Миляуша Хусаинова
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Феррари по-любому надо было пропустить Сайнца вперед Леклера, сейчас мы бы тут всем чатом над ними ржали :))
Ехал бы без борьбы и не нарушал бы лимиты трассы, ну чего вы уж)
+2
0
+2
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1CEMAN
Ja pierdolę🤦‍♂️
+2
0
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Орбит Орбит
отлично. в этом году стюарды хоть свои недоработки после жалоб готовы исправлять.
+4
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Imax161
Ответ TravenS
А если быть объективным? Провести в борьбе всю гонку и ехать в чистом воздухе это одно и то же?
Он получил первые 5 секунд сразу после 1 Пит стопа) в какой борьбе? С Леклером? Он уже тогда срезал когда ехал за Леклером поэтому и не отставал
+4
-2
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Lestyv
Цирк. Понятно, что коль начали, надо идти до конца, но в следующем году лимиты должны быть пересмотрены.
+2
0
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Zver
Ответ Доктор Гаус
Я своими глазами видел нарушения Переса, а он без штрафа
потому что это ред булл, фиабулл своих не наказывает
+2
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United_LP
АХАХАХАХ. Как так можно тупо топить Феррари? Почти в каждом ГП штрафы пилотам Фур. То в квале, то в спринтах, а в гонках даже по 2 штрафа дают
+4
-2
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