Норрис стал жертвой ограбления во время отдыха в Испании

Пилот « » рассказал, что уже второй раз за последние два года стал жертвой ограбления.

Последний инцидент произошел на испанском курорте Марбелья, который Норрис посетил с друзьями для короткого отдыха после Гран-при Канады.

Вилла, которую Норрис с друзьями снимали в Марбелье, ограбили в тот момент, когда те ушли на ужин.

«Мы вышли, чтобы поужинать, а место, где мы остановились, ограбили. Украли много всяких разных вещей – какие-то были дорогими, какие-то нет. Но расследование еще продолжается, так что я не могу комментировать данную ситуацию», – рассказал Норрис.

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