Джордж Расселл ответил Алонсо: «Не считаю, что размер болидов «Ф-1» – такая уж проблема, он чувствуется только в Сингапуре и Монако»

Джордж Расселл отреагировал на слова Фернандо Алонсо о размере болидов «Формулы-1».

По мнению пилота « », главной проблемой современной «Ф-1» является размер болидов. Расселл же полагает, что в первую очередь необходимо снизить массу.

«На мой взгляд, есть два фактора. Первое – эффективность, с легкими машинами получаешь больше удовольствия от пилотажа. И я уже упоминал вопрос безопасности. Болиды становятся безопаснее, но в то же время все тяжелее и тяжелее. Столкновение автобусов на скорости в 100 миль в час приводит к большему ущербу, чем авария «Смартов».

Инженеры в «Ф-1» и должны найти компромиссное решение. Я не считаю, что размер болидов – такая уж проблема. Размер чувствуется только в и .

Честно говоря, машины смотрятся классно в сравнении с меньшими болидами гибридной эры. Наверное, машины 2004-го или 2007-2008 годов все равно лучшие по внешнему виду. Пожалуй, сейчас размер слишком большой, но я не особо против», – сказал гонщик « ».

Фернандо Алонсо: «Обгонять в «Ф-1» тяжело из-за размера болидов, а не из-за массы»

Джордж Расселл: «Слишком тяжелый болид не будет более безопасным. Масса – большая проблема «Ф-1»