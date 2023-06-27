Джордж Расселл ответил Алонсо: «Не считаю, что размер болидов «Ф-1» – такая уж проблема, он чувствуется только в Сингапуре и Монако»

Теги Гран-при Монако ФИА Фернандо Алонсо Гран-при Сингапура Формула-1 Мерседес Астон Мартин Джордж Расселл Авто

Джордж Расселл отреагировал на слова Фернандо Алонсо о размере болидов «Формулы-1».

По мнению пилота «Астон Мартин», главной проблемой современной «Ф-1» является размер болидов. Расселл же полагает, что в первую очередь необходимо снизить массу.

«На мой взгляд, есть два фактора. Первое – эффективность, с легкими машинами получаешь больше удовольствия от пилотажа. И я уже упоминал вопрос безопасности. Болиды становятся безопаснее, но в то же время все тяжелее и тяжелее. Столкновение автобусов на скорости в 100 миль в час приводит к большему ущербу, чем авария «Смартов».

Инженеры в «Ф-1» и ФИА должны найти компромиссное решение. Я не считаю, что размер болидов – такая уж проблема. Размер чувствуется только в Сингапуре и Монако.

Честно говоря, машины смотрятся классно в сравнении с меньшими болидами гибридной эры. Наверное, машины 2004-го или 2007-2008 годов все равно лучшие по внешнему виду. Пожалуй, сейчас размер слишком большой, но я не особо против», – сказал гонщик «Мерседеса».

Фернандо Алонсо: «Обгонять в «Ф-1» тяжело из-за размера болидов, а не из-за массы»

Джордж Расселл: «Слишком тяжелый болид не будет более безопасным. Масса – большая проблема «Ф-1»

3 комментария

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Minuvert
Максималка Смарта, по данным Википедии, 135 км/ч, что составляет приблизительно 80 миль/ч, до сотки его не разогнать.
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Антон
Потому что ты других не знал, вот и не считаешь. А Алонсо есть с чем сравнивать.
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Алексей Юрьевич
Непонятно о чём, лишь бы против...
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