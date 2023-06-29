«Феррари» оценили в $3,13 млрд, стоимость 6 команд «Ф-1» превышает $1 млрд (Sportico)
Команда «Феррари» является самой дорогой в «Формуле-1».
Такими данными поделилась компания Sportico, занимающаяся вопросами бизнеса в спорте.
Скудерию оценили в 3,13 миллиарда долларов. В тройку также вошли «Мерседес» (2,7 миллиарда) и «Ред Булл» (2,42 миллиарда). Стоимость шести коллективов превышает миллиард долларов.
Sportico полагает, что «Альпин» стоит 1,08 миллиарда, в то время как оценка группы инвесторов, которая на днях приобрела 24 процента акций – примерно 910 миллионов.
Самой прибыльной командой в 2022 году оказался «Мерседес» (114 миллионов), «Астон Мартин» показал убыток в 55 миллионов.
Кому принадлежат команды «Ф-1»? 6 миллиардеров, 4 автозавода, а теперь и Райан Рейнольдс
Райан Рейнольдс с партнерами (владельцы «Милана») выложил 200 млн евро за середняка «Ф-1». Они помогут команде?
Невозможно представить команду Формулы1 Феррари не принадлежащей концерну Феррари. А если это произойдет, то цена Феррари должна сильно прямо упасть из-за этого.