«Феррари» оценили в $3,13 млрд, стоимость 6 команд «Ф-1» превышает $1 млрд (Sportico)

Команда « » является самой дорогой в «Формуле-1».

Такими данными поделилась компания Sportico, занимающаяся вопросами бизнеса в спорте.

Скудерию оценили в 3,13 миллиарда долларов. В тройку также вошли «Мерседес» (2,7 миллиарда) и « » (2,42 миллиарда). Стоимость шести коллективов превышает миллиард долларов.

Sportico полагает, что «Альпин» стоит 1,08 миллиарда, в то время как оценка группы инвесторов, которая на днях приобрела 24 процента акций – примерно 910 миллионов.

Самой прибыльной командой в 2022 году оказался « » (114 миллионов), «Астон Мартин» показал убыток в 55 миллионов.

Рейтинг стоимости команд «Ф-1» (Sportico)

1. «Феррари» – 3,13 миллиардов долларов (50 миллионов – прибыль в 2022 году)

2. «Мерседес» – 2,7 млрд (114 млн)

3. «Ред Булл» – 2,42 млрд (4 млн)

4. «Макларен» – 1,56 млрд (−8 млн)

5. «Астон Мартин» – 1,14 млрд (−55 млн)

6. «Альпин» – 1,08 млрд (35 млн)

7. «Альфа Таури» – 905 млн (4 млн)

8. «Альфа Ромео» – 815 млн (8 млн)

9. «Уильямс» – 795 млн (−12 млн)

10. «Хаас» – 710 млн (6 млн)

Кому принадлежат команды «Ф-1»? 6 миллиардеров, 4 автозавода, а теперь и Райан Рейнольдс

Райан Рейнольдс с партнерами (владельцы «Милана») выложил 200 млн евро за середняка «Ф-1». Они помогут команде?