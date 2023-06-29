«Феррари» оценили в $3,13 млрд, стоимость 6 команд «Ф-1» превышает $1 млрд (Sportico)

Теги Феррари Макларен Ред Булл Уильямс Альфа Таури бизнес Формула-1 Мерседес Астон Мартин Хаас Альфа Ромео деньги Альпин Авто

Команда «Феррари» является самой дорогой в «Формуле-1».

Такими данными поделилась компания Sportico, занимающаяся вопросами бизнеса в спорте.

Скудерию оценили в 3,13 миллиарда долларов. В тройку также вошли «Мерседес» (2,7 миллиарда) и «Ред Булл» (2,42 миллиарда). Стоимость шести коллективов превышает миллиард долларов.

Sportico полагает, что «Альпин» стоит 1,08 миллиарда, в то время как оценка группы инвесторов, которая на днях приобрела 24 процента акций – примерно 910 миллионов.

Самой прибыльной командой в 2022 году оказался «Мерседес» (114 миллионов), «Астон Мартин» показал убыток в 55 миллионов.

Рейтинг стоимости команд «Ф-1» (Sportico)
 
1. «Феррари» – 3,13 миллиардов долларов (50 миллионов – прибыль в 2022 году)
2. «Мерседес» – 2,7 млрд (114 млн)
3. «Ред Булл» – 2,42 млрд (4 млн)
4. «Макларен» – 1,56 млрд (−8 млн)
5. «Астон Мартин» – 1,14 млрд (−55 млн)
6. «Альпин» – 1,08 млрд (35 млн)
7. «Альфа Таури» – 905 млн (4 млн)
8. «Альфа Ромео» – 815 млн (8 млн)
9. «Уильямс» – 795 млн (−12 млн)
10. «Хаас» – 710 млн (6 млн)
 

Кому принадлежат команды «Ф-1»? 6 миллиардеров, 4 автозавода, а теперь и Райан Рейнольдс

Райан Рейнольдс с партнерами (владельцы «Милана») выложил 200 млн евро за середняка «Ф-1». Они помогут команде?

8 комментариев

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United_LP
Бренд решает. Были бы еще титулы хотябы 1 в 5 лет у фур, могли бы и до 5 млрд дойти
+15
-1
+14
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MrManchester
Ответ Consistency
Где ещё в компании с капитализацией в 3 миллиарда долларов менеджеров высшего звена набирают каждый раз по объявлению из ближайшей пятерочки
Нью-Йорк Никс
+12
0
+12
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Consistency
Где ещё в компании с капитализацией в 3 миллиарда долларов менеджеров высшего звена набирают каждый раз по объявлению из ближайшей пятерочки
+8
-1
+7
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TY-214
Ответ @yramydr
Астон Мартин конечно топ, взять команду за 200 млн и вырасти в оценке в 5 раз за три четыре года
А сколько он вкладывал в команду каждый год?
+4
0
+4
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@yramydr
Астон Мартин конечно топ, взять команду за 200 млн и вырасти в оценке в 5 раз за три четыре года
+4
-2
+2
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Forza
Максимально странная оценка. Цены команд Формулы 1 Феррари и Мерседеса явно должны во многом складываться именно из их принадлежности к автомобильным компаниям Феррари и Мерседес.

Невозможно представить команду Формулы1 Феррари не принадлежащей концерну Феррари. А если это произойдет, то цена Феррари должна сильно прямо упасть из-за этого.
+1
-1
0
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Aleks Del Piero
Ответ Consistency
Где ещё в компании с капитализацией в 3 миллиарда долларов менеджеров высшего звена набирают каждый раз по объявлению из ближайшей пятерочки
Ювентус, к слову входят в одну компанию с Феррари. Совпадение?)
0
0
0
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