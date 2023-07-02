ФИА рекомендовала установить гравийные ловушки в поворотах, где нарушали пределы трассы на Гран-при Австрии

ФИА поделилась рекомендацией по улучшению трассы « ».

Продолжается обсуждение результатов Гран-при Австрии, которые могут измениться из-за огромного количества выездов за пределы трека. «Астон Мартин» подал протест – команда считает, что не всех нарушителей наказали. Федерация признала, что рассматривает более 1200 спорных моментов. Более 100 кругов было удалено по ходу заезда.

ФИА рекомендует установить гравийные ловушки на выезде из девятого и десятого поворотов – одних из наиболее популярных мест для экскурсий за белые линии.

«Астон Мартин» подал протест на результаты Гран-при Австрии из-за недостаточного количества штрафов

Результаты Гран-при Австрии обновят, когда ФИА завершит изучение более 1200 потенциальных нарушений пределов трассы

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram