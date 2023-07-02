ФИА рекомендовала установить гравийные ловушки в поворотах, где нарушали пределы трассы на Гран-при Австрии

Теги ФИА трассы Формула-1 Гран-при Австрии регламент Астон Мартин Ред Булл Ринг Авто

ФИА поделилась рекомендацией по улучшению трассы «Ред Булл Ринг».

Продолжается обсуждение результатов Гран-при Австрии, которые могут измениться из-за огромного количества выездов за пределы трека. «Астон Мартин» подал протест – команда считает, что не всех нарушителей наказали. Федерация признала, что рассматривает более 1200 спорных моментов. Более 100 кругов было удалено по ходу заезда.

ФИА рекомендует установить гравийные ловушки на выезде из девятого и десятого поворотов – одних из наиболее популярных мест для экскурсий за белые линии.

«Астон Мартин» подал протест на результаты Гран-при Австрии из-за недостаточного количества штрафов

Результаты Гран-при Австрии обновят, когда ФИА завершит изучение более 1200 потенциальных нарушений пределов трассы

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6 комментариев

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Inz
Дошло наконец. Годами уже об этом говорят им.
+7
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+7
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RusSt
рекомендовала не значит установят. Чемпионат по математике получается так у этого +5 у того +10 у того тоже +5 , все ясно победил Макс все равно
+1
0
+1
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Антон
Да неужели, шок. Вроде бы ничего не предвещало.
+1
0
+1
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Alex Sin
Какое неожиданное решение, кто бы мог об этом подумать.
0
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Ascari
Сами всё заасфальтировали, а потом "неожиданно" столкнулись несоблюдением границ трассы...
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Кумыс*Изпакетов
О как! Они , наконец-то, спортс прочитали? Или у них дефицит щебёнки?
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