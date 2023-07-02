«Ред Булл» выиграл 10 Гран-при подряд и повторил достижение «Мерседеса». До рекорда «Ф-1» – одна победа

Теги Айртон Сенна Ален Прост Феррари Макларен Ред Булл Формула-1 Гран-при Австрии Мерседес Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен завершил Гран-при Австрии на первом месте.

Победа стала для двукратного чемпиона «Формулы-1» пятой подряд, седьмой в сезоне и 42-й в карьере.

«Ред Булл» оказался сильнейшим во всех гонках, начиная с Гран-при Франции-2022, кроме прошлогоднего этапа в Бразилии. Таким образом, на счету «Ред Булл» 19 побед в 20 последних Гран-при: Ферстаппен поднимался на верхнюю ступень подиума 16 раз, его напарник Серхио Перес – трижды.

Кроме этого, выигрыш стал десятым подряд для команды. Серия без проигрышей началась на Гран-при Абу-Даби, заключительном этапе прошлого сезона. «Ред Булл» установил новый рекорд команды, превзойдя достижение сезонов-2013 и 2022 и сравнялся с «Феррари» 2002 года и «Мерседесом» (три серии в 2015-2016 и 2018-2019 годах). Рекорд «Ф-1» принадлежит «Макларену»: в 1988 году команда завоевала 11 побед подряд усилиями Айртона Сенны и Алена Проста.

Ферстаппен выиграл пятую гонку подряд, почти половина пелотона «Ф-1» получила штрафы

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2 комментария

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MihuS
Вот Льюиса сейчас передёргивает, по ходу дела
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Zonda Zonda
Хорошая работа команды и гонщика
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