Жак Вильнев об освистывании Норриса: «Что не так с людьми? Стыдно»

Вильнев отреагировал на свист фанатов в адрес Норриса.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев признался, что не понимает освистывание пилота «Макларена» Ландо Норриса после некоторых гонок.

«Просто нелепо. Свист на некоторых этапах – это было стыдно. Ни в коем случае нельзя освистывать пилота, который сражается чисто, не допускает грязных маневров, борется уважительно и, более того, является невероятно быстрым. Что не так с людьми?

Если бы Пиастри был на секунду быстрее, а Ландо бы побеждал из-за разных обстоятельств, поломок, тогда можно было подумать: «Ну, это нездорово, нечестно». Но все происходило не так.

Во второй половине сезона Норрис был быстрее, как и в прошлом году. У Норриса сломался мотор – не у Пиастри. Болельщики на такое не смотрят. Если твой любимый пилот начинает проигрывать, нужно собраться с духом и принять это. Это не означает, что есть фаворитизм по отношению к другому гонщику.

Это просто неправильно. Если ты фанат «Ф-1», то должен оставаться фанатом «Ф-1» и понимать, когда твой гонщик не справляется – хотя справлялся раньше и будет делать это в будущем. Такую цену приходится платить за социальные сети и рост «Ф-1», – сказал канадец.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: подкаст High Performance
