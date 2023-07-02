Формула-3. Австрия. О’Салливан выиграл 2-ю гонку, Бортолето – 2-й, Коллет – 3-й, Бедрин – 16-й

Теги результаты Формула-3 Трайдент Хайтек Кампос Рейсинг Према Ван Амерсфорт Йенцер Никита Бедрин Авто

Гонщик «Премы» Зак О’Салливан выиграл основную гонку «Формулы-3» в Шпильберге.

Второе место в воскресном заезде занял лидер чемпионата Габриэль Бортолето из «Трайдента», третьим стал Кайо Коллет из «Ван Амерсфорт».

Неудачно заезд сложился для преследователей Бортолето – Пепе Марти («Кампос») стал 11-м, Пауль Арон («Према») – 26-м, Габриэле Мини («Хайтек») сошел. Российский пилот «Йенцера» Никита Бедрин стал 16-м.

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2 комментария

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Incendier Deafening
Домохозяйка > Бедрин :))))))))
Вот он уровень ру пилотов.
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Kudim41
Монтойю как жалко!!! С 15 место считай на подиум прорвался и этот контакт с Колапинто все перечеркнул за 1,5 круга до финиша.!!!
Огонь гонка!
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