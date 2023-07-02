Формула-3. Австрия. О’Салливан выиграл 2-ю гонку, Бортолето – 2-й, Коллет – 3-й, Бедрин – 16-й

Гонщик «Премы» Зак О’Салливан выиграл основную гонку «Формулы-3» в Шпильберге.

Второе место в воскресном заезде занял лидер чемпионата Габриэль Бортолето из « », третьим стал Кайо Коллет из « ».

Неудачно заезд сложился для преследователей Бортолето – Пепе Марти (« ») стал 11-м, Пауль Арон (« ») – 26-м, Габриэле Мини («Хайтек») сошел. Российский пилот «Йенцера» Никита Бедрин стал 16-м.

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Формула-3. Австрия. Соси выиграл квалификацию, Бедрин потерял 4-е место из-за нарушения пределов трассы

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