Тото Вольфф: «Ферстаппен сделал все, чтобы запороть круг Хэмилтону в квалификации к спринту»

Тото Вольфф считает, что Макс Ферстаппен намеренно мешал Льюису Хэмилтону.

В квалификации к спринту на пилот «Мерседеса» оказался на пути конкурента из « », который завершал быстрый круг. Затем Ферстаппен обогнал и заблокировал Хэмилтона в первом повороте, и в итоге не пробился во второй сегмент. После сессии Макс традиционно пожаловался на несправедливость со стороны соперника.

«Мы допустили ошибку, не дали Льюису нужную информацию о том, что нужно уступить дорогу Максу. Никто не хочет мешать кому-либо, потому что за блокировку штрафуют. Так что это не было нашей целью.

С другой стороны, в первом повороте случился реванш. Он сделал все, чтобы запороть круг. Первый эпизод не был намеренным, второй был. Но кому есть до этого дело?

Думаю, вопрос обсудят на следующем собрании пилотов», – сообщил исполнительный директор « ».

Макс Ферстаппен об инциденте с Хэмилтоном в квалификации к спринту: «Он заблокировал меня в последнем повороте. Это неправильно»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram