Тото Вольфф: «Ферстаппен сделал все, чтобы запороть круг Хэмилтону в квалификации к спринту»

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Гран-при Австрии Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Тото Вольфф считает, что Макс Ферстаппен намеренно мешал Льюису Хэмилтону.

В квалификации к спринту на Гран-при Австрии пилот «Мерседеса» оказался на пути конкурента из «Ред Булл», который завершал быстрый круг. Затем Ферстаппен обогнал и заблокировал Хэмилтона в первом повороте, и в итоге Льюис не пробился во второй сегмент. После сессии Макс традиционно пожаловался на несправедливость со стороны соперника.

«Мы допустили ошибку, не дали Льюису нужную информацию о том, что нужно уступить дорогу Максу. Никто не хочет мешать кому-либо, потому что за блокировку штрафуют. Так что это не было нашей целью.

С другой стороны, в первом повороте случился реванш. Он сделал все, чтобы запороть круг. Первый эпизод не был намеренным, второй был. Но кому есть до этого дело?

Думаю, вопрос обсудят на следующем собрании пилотов», – сообщил исполнительный директор «Мерседеса».

Макс Ферстаппен об инциденте с Хэмилтоном в квалификации к спринту: «Он заблокировал меня в последнем повороте. Это неправильно»

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18 комментариев

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Paninaro
В этом весь голландец. Не зря же ему такое прозвище дали.
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Александр Илюхин
Ферстаппен наверное не правильно понимает как надо вести себя на треке отсюда и такие понятия о том кто кому должен
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Jan Vorontsov
"Мы допустили ошибку, не дали Льюису нужную информацию о том, что нужно уступить дорогу Максу"

Тем временем два топ-коммента из посвящённой инциденту новости:

>Т.е. по-твоему Льюис должен был подвинуться и запороть себе быстрый круг, который мог его спасти от вылета из 1 сегмента? Я конечно понимаю, что у тебя зуб на Льюиса, но так откровенно проявлять неуважение, это себе хуже делаешь.

>Лицемер, 2 быстрых круга невозможно пройти на нынешних болидах, батареи хватает лишь на 1 круг, шины тоже перегреты, и вот это обидчивое существо хотят вывести на 1 место в истории, да оно так всегда поступает, в симах крашит, в реале портит круг, развели детский сад в ф1.

Вот такой, мужчины, уровень понимания гонок у значительной части аудитории раздела.
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6yrora_arz
по факту сначала один заруинил круг второму, потом второй первому. должны бы вроде дать каждому по 3 позиции на старте, но дали третему - леклеру
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Luca di Montezemolo
Ответ sfairait
Да, опять все возвращается к тому, с чего начинали, Макс не изменился с 20го года, как нам многие пытались наговорить. Главное, чтобы этот пЕлот не убил бы или покалечил кого-то...
С чего он изменится? Наоборот ему и его читербуллу все позволяют, конкурентов давят, чемпионов назначают, теперь малейшая борьба и он визжит и мстит. Фиабулл убил ф1 , если бы я начинал смотреть сейчас, я бы не стал это смотреть, ну или надо иметь соответствующий характер с гнильцой и топит за гнилой читербулл .
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Александр Илюхин
Ответ sfairait
Сенна не скажу, мало гонок видел, а вот четсность и Шумми. Давайте не создавать образ. Он делал подлянки, всем это известно, что не отменяет его величия. Но он так не крашил соперников как Макс, это правда
Формулу смотрю с 1996г да со стороны Шуми были подобные случаи но по жизни он всегда оставался человеком 94 Имола гибель Айртона он первый призвал пересмотреть всю безопасность
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o-lia-lia
У Макса вообще нет других целей в жизни, кроме как что-то запороть Льюису, как и цели наших жизней - смотреть на Льюиса и переставать дышать при его приближении.
И какие там Перес, Сайнс, Леклер, ….
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alex1382
Ответ o-lia-lia
У Макса вообще нет других целей в жизни, кроме как что-то запороть Льюису, как и цели наших жизней - смотреть на Льюиса и переставать дышать при его приближении. И какие там Перес, Сайнс, Леклер, ….
это ты сам придумал или кто то подсказал?
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Александр Илюхин
Ответ Jan Vorontsov
"Мы допустили ошибку, не дали Льюису нужную информацию о том, что нужно уступить дорогу Максу" Тем временем два топ-коммента из посвящённой инциденту новости: >Т.е. по-твоему Льюис должен был подвинуться и запороть себе быстрый круг, который мог его спасти от вылета из 1 сегмента? Я конечно понимаю, что у тебя зуб на Льюиса, но так откровенно проявлять неуважение, это себе хуже делаешь. >Лицемер, 2 быстрых круга невозможно пройти на нынешних болидах, батареи хватает лишь на 1 круг, шины тоже перегреты, и вот это обидчивое существо хотят вывести на 1 место в истории, да оно так всегда поступает, в симах крашит, в реале портит круг, развели детский сад в ф1. Вот такой, мужчины, уровень понимания гонок у значительной части аудитории раздела.
Он всегда всех крашил
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Ответ sfairait
А понимание гонок вообще не причем, фанатки Максима, не болельщики, а именно фанатки, только на эмоции давят, понимания там нет. Макса надо наказывать было году так в 20м как Грожана, дисквадами на пару гонок. Можно бвло за монцу 21го, когда только Гало спасло Хэма
Мне просто интересно, как этот эпизод связан с пониманием гонок, хотят тут речь совсем о другом. Тут есть пару персонажей, которым бесполезно что-то объяснять, но я пока не всех "в лицо знаю".
Понять не могу, с чем связана такая реакция Макса на Льюиса, вроде после последних этапов нормально общаются после гонок, но всё-равно пакостит по старой "дружбе".
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Jan Vorontsov
Ответ ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Послушай, я допустил, что Льюис мог помешать и сейчас признаю это, но в своём комментарии я говорил в первую очередь об ответной реакции Макса, разве нормально проявлять таким образом ответку на неумышленное нарушение? Причём сам Тото признал, что ошибку допустил не гонщик, а команда. Как это связано с пониманием гонок?
Не вижу никакого допущения в комменте, весьма уверенно написано, как будто смотрел. Но ладно, раз ты писал коммент, не глядя саму квалификацию, то к пониманию это в самом деле не имеет никакого отношения, но это очевидное неуважение - то самое, ага, на которое ты сетуешь, только ко всем кто потратил время на твой коммент.
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sfairait
Ответ Luca di Montezemolo
Да да пообсуждайте, уже много лет все обсуждают поведение подростка, и ничего, ездит как хочет и чику вчера спецом вывез, рулём крутанул чтобы не зайти в поворот нормально, правила для других, а то вдруг мальчик обидеться и заплачет, и хорнер с марко завизжат, нет пусть ездит как хочет, ему можно всё.
Да, опять все возвращается к тому, с чего начинали, Макс не изменился с 20го года, как нам многие пытались наговорить. Главное, чтобы этот пЕлот не убил бы или покалечил кого-то...
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sfairait
Ответ 6yrora_arz
по факту сначала один заруинил круг второму, потом второй первому. должны бы вроде дать каждому по 3 позиции на старте, но дали третему - леклеру
Ну он в феррари, ему пора привыкнуть)
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sfairait
Ответ Александр Илюхин
Да ему далеко до Сенны и Шуми они хоть были честны на трассе и в своих словах
Сенна не скажу, мало гонок видел, а вот четсность и Шумми. Давайте не создавать образ. Он делал подлянки, всем это известно, что не отменяет его величия. Но он так не крашил соперников как Макс, это правда
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