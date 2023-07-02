Тото Вольфф: «Ферстаппен сделал все, чтобы запороть круг Хэмилтону в квалификации к спринту»
Тото Вольфф считает, что Макс Ферстаппен намеренно мешал Льюису Хэмилтону.
В квалификации к спринту на Гран-при Австрии пилот «Мерседеса» оказался на пути конкурента из «Ред Булл», который завершал быстрый круг. Затем Ферстаппен обогнал и заблокировал Хэмилтона в первом повороте, и в итоге Льюис не пробился во второй сегмент. После сессии Макс традиционно пожаловался на несправедливость со стороны соперника.
«Мы допустили ошибку, не дали Льюису нужную информацию о том, что нужно уступить дорогу Максу. Никто не хочет мешать кому-либо, потому что за блокировку штрафуют. Так что это не было нашей целью.
С другой стороны, в первом повороте случился реванш. Он сделал все, чтобы запороть круг. Первый эпизод не был намеренным, второй был. Но кому есть до этого дело?
Думаю, вопрос обсудят на следующем собрании пилотов», – сообщил исполнительный директор «Мерседеса».
Макс Ферстаппен об инциденте с Хэмилтоном в квалификации к спринту: «Он заблокировал меня в последнем повороте. Это неправильно»
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Тем временем два топ-коммента из посвящённой инциденту новости:
>Т.е. по-твоему Льюис должен был подвинуться и запороть себе быстрый круг, который мог его спасти от вылета из 1 сегмента? Я конечно понимаю, что у тебя зуб на Льюиса, но так откровенно проявлять неуважение, это себе хуже делаешь.
>Лицемер, 2 быстрых круга невозможно пройти на нынешних болидах, батареи хватает лишь на 1 круг, шины тоже перегреты, и вот это обидчивое существо хотят вывести на 1 место в истории, да оно так всегда поступает, в симах крашит, в реале портит круг, развели детский сад в ф1.
Вот такой, мужчины, уровень понимания гонок у значительной части аудитории раздела.
И какие там Перес, Сайнс, Леклер, ….
Понять не могу, с чем связана такая реакция Макса на Льюиса, вроде после последних этапов нормально общаются после гонок, но всё-равно пакостит по старой "дружбе".