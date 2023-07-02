Алонсо выиграл 3 из 4 призов за лучший обгон месяца

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Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо продолжает коллекционировать трофеи за красивые маневры.

Болельщики «Формулы-1» признали обгон пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона со стороны Алонсо на Гран-при Канады лучшим в июне.

На приз номинировали еще один маневр двукратного чемпиона мира – на пилота «Альпин» Эстебана Окона в Испании, а также обгоны в исполнении гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла (на Карлоса Сайнса из «Феррари» в Барселоне), напарника Фернандо Ланса Стролла и представителя «Макларена» Ландо Норриса (оба – за маневры на Валттери Боттаса из «Альфа Ромео» в Монреале).

Алонсо выиграл награды в марте и апреле, а в мае пользователи сайта «Ф-1» выбрали обгон в исполнении гонщика «Хааса» Кевина Магнуссена. Таким образом, на счету испанца три победы из четырех возможных в истории данного трофея.

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2 комментария

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Великий Алонсо
Величайший. Просто натягивает весь пелетон. Счастье Макса, что в РБ Перес а не Великий Фернандо Алонсо.
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Юсуп Асхабов
Ответ Великий Алонсо
Величайший. Просто натягивает весь пелетон. Счастье Макса, что в РБ Перес а не Великий Фернандо Алонсо.
Абсолютли!
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