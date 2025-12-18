Андреа Стелла: «Пиастри точно станет сильнее в 2026-м. Зрелость Оскара впечатляет»

Стелла уверен в дальнейшем развитии Пиастри.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла предположил, что Оскар Пиастри прибавит в 2026-м.

«Оскар точно станет сильнее в следующем году. Оскар будет выигрывать титулы в «Макларене » в будущем. У него есть все необходимое.

Я всегда говорил: скорость развития показывает, почему он становился чемпионом в юниорских сериях с первого раза. Он способен адаптироваться, анализировать, чего ему недостает.

На мой взгляд, в этом сезоне Оскар был самым стабильным пилотом на протяжении двух третей чемпионата. А затем начались трудные для Оскара трассы с технической точки зрения – автодромы с низким уровнем сцепления. Для них требуется стиль пилотажа, очень естественный для Ландо [Норриса], но не столь естественный для Оскара.

Учитывая, какой сейчас уровень гонщиков, как только приходится думать о действиях за рулем, ты теряешь несколько позиций. Но, считаю, единственный действительно неудачный этап для Оскара – Баку. В остальном есть технические объяснения. Таков уровень пилотов и влияние ситуаций, когда ты выступаешь неидеально, не выжимаешь последний процент.

Кроме того, Оскар снова показал зрелость – как он справлялся с трудностями, которые испытывала команда. Когда человек проводит всего третий сезон в «Формуле-1», это впечатляет.

И хочу поблагодарить Оскара и Ландо за то, как они поддерживали команду. Мы выиграли не благодаря тем этапам, когда зарабатывали очки, а благодаря реакции на уик-энды с упущенными очками», – подчеркнул босс.

Джонни Херберт: «Пиастри вполне может задуматься об уходе из «Макларена»

«У тебя была ###### «Альпин». Зак Браун о риске с приглашением Пиастри и Норриса