  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Андреа Стелла: «Пиастри точно станет сильнее в 2026-м. Зрелость Оскара впечатляет»
0

Андреа Стелла: «Пиастри точно станет сильнее в 2026-м. Зрелость Оскара впечатляет»

Стелла уверен в дальнейшем развитии Пиастри.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла предположил, что Оскар Пиастри прибавит в 2026-м.

«Оскар точно станет сильнее в следующем году. Оскар будет выигрывать титулы в «Макларене» в будущем. У него есть все необходимое.

Я всегда говорил: скорость развития показывает, почему он становился чемпионом в юниорских сериях с первого раза. Он способен адаптироваться, анализировать, чего ему недостает.

На мой взгляд, в этом сезоне Оскар был самым стабильным пилотом на протяжении двух третей чемпионата. А затем начались трудные для Оскара трассы с технической точки зрения – автодромы с низким уровнем сцепления. Для них требуется стиль пилотажа, очень естественный для Ландо [Норриса], но не столь естественный для Оскара.

Учитывая, какой сейчас уровень гонщиков, как только приходится думать о действиях за рулем, ты теряешь несколько позиций. Но, считаю, единственный действительно неудачный этап для Оскара – Баку. В остальном есть технические объяснения. Таков уровень пилотов и влияние ситуаций, когда ты выступаешь неидеально, не выжимаешь последний процент.

Кроме того, Оскар снова показал зрелость – как он справлялся с трудностями, которые испытывала команда. Когда человек проводит всего третий сезон в «Формуле-1», это впечатляет.

И хочу поблагодарить Оскара и Ландо за то, как они поддерживали команду. Мы выиграли не благодаря тем этапам, когда зарабатывали очки, а благодаря реакции на уик-энды с упущенными очками», – подчеркнул босс.

Джонни Херберт: «Пиастри вполне может задуматься об уходе из «Макларена»

«У тебя была ###### «Альпин». Зак Браун о риске с приглашением Пиастри и Норриса

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: подкаст F1: Chequered Flag
logoОскар Пиастри
logoЛандо Норрис
Гран-при Азербайджана
logoАндреа Стелла
logoМакларен
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
«Ред Булл» создал Бокси – маскота команды
50 минут назадФото
Макс Ферстаппен: «Каждый раз, когда говорю о №69, моя девушка смотрит с таким видом, мол, что за чушь ты несешь?»
сегодня, 13:13
Алексей Попов: «Феттель рядом не стоял с Алонсо, пусть у Себастьяна было бы в бесконечное количество раз больше титулов»
сегодня, 12:23
Ландо Норрис о поуле в Монако: «Один из лучших моментов в карьере – я сомневался в себе как никогда»
сегодня, 11:59
«Ред Булл» представил номер 3 Ферстаппена в новом стиле
сегодня, 11:16Фото
Карун Чандок о календаре «Ф-1»: «Я бы избавился от Гран-при Китая. На замену я бы выбрал Гран-при Малайзии»
сегодня, 10:59
Тото Вольфф: «Ожидаем выхода Антонелли на пик своих возможностей через 3-5 лет»
сегодня, 10:14
Тед Кравиц: «Если «Астон Мартин» не удастся заполучить Ферстаппена, то я бы поставил на переход к ним Леклера»
сегодня, 09:47
Гюнтер Штайнер: «Когда в следующий раз топ-команда будет искать себе пилота, Сайнс окажется одним из основных кандидатов»
сегодня, 09:26
Джанкарло Минарди: «На месте Вассера я бы осторожнее делал публичные заявления»
сегодня, 08:57
Ко всем новостям
Последние новости
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10