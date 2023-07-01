Гельмут Марко: «Ред Булл» должен поговорить с Пересом по поводу борьбы с Ферстаппеном»

Гельмут Марко пообщается с Серхио Пересом после жесткого сражения с Максом Ферстаппеном.

Напарники по « » были близки к столкновению на первом круге спринта на . Оба гонщика сигнализировали по радио о своем недовольстве действиями друг друга.

«Все, что происходило после первого поворота, было лишним. Мы должны рассмотреть ситуацию и поговорить с Чеко. Может, он и правда не видел Макса.

После этого все фактически закончилось, потому что Макс просто от него отъехал», – сообщил советник «Ред Булл» в интервью ORF.

Кристиан Хорнер о борьбе Ферстаппена и Переса: «Было жарко, но, может, Чеко не видел Макса»

Макс Ферстаппен: «Случившееся на выходе из первого поворота было не слишком приятным. Нам нужно поговорить об этом»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram