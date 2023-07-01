Гельмут Марко: «Ред Булл» должен поговорить с Пересом по поводу борьбы с Ферстаппеном»

Теги Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Гран-при Австрии Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Гельмут Марко пообщается с Серхио Пересом после жесткого сражения с Максом Ферстаппеном.

Напарники по «Ред Булл» были близки к столкновению на первом круге спринта на Гран-при Австрии. Оба гонщика сигнализировали по радио о своем недовольстве действиями друг друга.

«Все, что происходило после первого поворота, было лишним. Мы должны рассмотреть ситуацию и поговорить с Чеко. Может, он и правда не видел Макса.

После этого все фактически закончилось, потому что Макс просто от него отъехал», – сообщил советник «Ред Булл» в интервью ORF.

Кристиан Хорнер о борьбе Ферстаппена и Переса: «Было жарко, но, может, Чеко не видел Макса»

Макс Ферстаппен: «Случившееся на выходе из первого поворота было не слишком приятным. Нам нужно поговорить об этом»

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6 комментариев

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Рейтинг
А с Ферстаппеном поговорить не надо?
У Чеко так то и бомбануть может.
Или доктор с тапком живёт, а Келли в соседней квартире.
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Alex Sin
На конюшню и выпороть его. Ишь чего удумал Макса выдавливать.
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-2
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Scorpio
Ответ Рейтинг
А с Ферстаппеном поговорить не надо? У Чеко так то и бомбануть может. Или доктор с тапком живёт, а Келли в соседней квартире.
я бы не удивился..
блюдит режим - давай Макс, заканчивайте миловаться, тебе пора спаточки, завтра трудный день. Пока, Келли.
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Rangawe
Уж слишком однобоко в РБ все это комментируют....
Макс все ближе и ближе сейчас будет к тому, к чему привела гегемония Льюиса - при любой возможности его будут давить и пользоваться малейшими ошибками!
Макс проспал старт и Чеко решил, что это его шанс и пытался навязать обычную для первого круга борьбу!
а по итогу словил поворот руля в себя от напарника и буллинг от команды
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Марат Кагин
про атаки в поворотах никому никто ничего не предъявляет. чеко выдавил на скоростной прямой напарника в траву
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Luca di Montezemolo
Мне наверное это снится, посадили чувака с характером подростка в звездолёт, позволяют ему с 2015 нарушать любые правила, раньше хоть иногда штрафы давали, теперь даже не расследуют нарушения, бороться с ним никому нельзя, может ему выделенную линию ещё на трассе начертить и мигалку дать, а кто мешается на трассе то читерстапен сам будет наказания выписывать, отдельного разговора стоит как это освещает Скай, что то такого я раньше и не видел в таком объеме и настолько беспредельно, читербулл как будто купил себе ф1 и делает что хочет, не понимаю зачем они так тащат нагло когда это даже не нужно, даже видимость не создают.
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