Гельмут Марко: «Ред Булл» должен поговорить с Пересом по поводу борьбы с Ферстаппеном»
Гельмут Марко пообщается с Серхио Пересом после жесткого сражения с Максом Ферстаппеном.
Напарники по «Ред Булл» были близки к столкновению на первом круге спринта на Гран-при Австрии. Оба гонщика сигнализировали по радио о своем недовольстве действиями друг друга.
«Все, что происходило после первого поворота, было лишним. Мы должны рассмотреть ситуацию и поговорить с Чеко. Может, он и правда не видел Макса.
После этого все фактически закончилось, потому что Макс просто от него отъехал», – сообщил советник «Ред Булл» в интервью ORF.
Кристиан Хорнер о борьбе Ферстаппена и Переса: «Было жарко, но, может, Чеко не видел Макса»
Макс Ферстаппен: «Случившееся на выходе из первого поворота было не слишком приятным. Нам нужно поговорить об этом»
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
У Чеко так то и бомбануть может.
Или доктор с тапком живёт, а Келли в соседней квартире.
блюдит режим - давай Макс, заканчивайте миловаться, тебе пора спаточки, завтра трудный день. Пока, Келли.
Макс все ближе и ближе сейчас будет к тому, к чему привела гегемония Льюиса - при любой возможности его будут давить и пользоваться малейшими ошибками!
Макс проспал старт и Чеко решил, что это его шанс и пытался навязать обычную для первого круга борьбу!
а по итогу словил поворот руля в себя от напарника и буллинг от команды