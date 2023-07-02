«Астон Мартин» подал протест на результаты Гран-при Австрии из-за недостаточного количества штрафов
«Астон Мартин» оспаривает итоги Гран-при Австрии.
Представителя команды из Сильверстоуна вызвали к стюардам в связи с протестом на результаты гонки. «Астон Мартин» недоволен, что некоторых участников не оштрафовали за нарушения пределов трассы. По ходу гонки стюарды 61 раз предупредили пилотов и выписали восемь штрафов.
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потому что это любимая трасса монегаска где он даже на вёдрах 2020 и 2021 приезжал на подиум.