«Астон Мартин» подал протест на результаты Гран-при Австрии из-за недостаточного количества штрафов

« » оспаривает итоги Гран-при Австрии.

Представителя команды из Сильверстоуна вызвали к стюардам в связи с протестом на результаты гонки. «Астон Мартин» недоволен, что некоторых участников не оштрафовали за нарушения пределов трассы. По ходу гонки стюарды 61 раз предупредили пилотов и выписали восемь штрафов.

стал шестым в Шпильберге, его напарник увидел клетчатый флаг десятым.

Гран-при Австрии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер – 2-й, Перес – 3-й

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