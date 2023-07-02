«Астон Мартин» подал протест на результаты Гран-при Австрии из-за недостаточного количества штрафов

Теги ФИА Фернандо Алонсо Формула-1 Гран-при Австрии регламент Астон Мартин Ланс Стролл Авто

«Астон Мартин» оспаривает итоги Гран-при Австрии.

Представителя команды из Сильверстоуна вызвали к стюардам в связи с протестом на результаты гонки. «Астон Мартин» недоволен, что некоторых участников не оштрафовали за нарушения пределов трассы. По ходу гонки стюарды 61 раз предупредили пилотов и выписали восемь штрафов.

Фернандо Алонсо стал шестым в Шпильберге, его напарник Ланс Стролл увидел клетчатый флаг десятым.

Гран-при Австрии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер – 2-й, Перес – 3-й

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13 комментариев

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grag68
Ответ Luca di Montezemolo
Наверное штрафов хотят навесить всем остальным чтобы лэнсика подвинуть, Алонсо тоже можно подвинуть, вообще если судить честно и смотреть за каждым пилотом, то будет куча штрафов и дисквалов.
Из того что показывали, можно предположить, что норрис и Перес на штраф накатали. Но РБ неприкасаемые а норрис первый помощник судей, так что, наверное никаких изменений не будет))
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Alex Sin
Братцы мои милые, как бы Льюиса ещё довеском не оштрафовали за громкий плачь. По головам идут в Астоне.
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-виталик -
На ферсту дать 5 сек и на второе место
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AgipTm
Ответ grag68
Из того что показывали, можно предположить, что норрис и Перес на штраф накатали. Но РБ неприкасаемые а норрис первый помощник судей, так что, наверное никаких изменений не будет))
да норрис еще раз выезжал за границы после черно-белого флага, но не наказали, на скае это тоже отметили
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Grigpar
Ответ Enchanter WIZZARD
Мне кажется сегодня мы наблюдали закат АМ в этом сезоне, теперь подиум будет тяжело взять, Феррари сильно прокачались, Мерс тоже прибавит
Вообще не факт. Эта трасса одна из самых худших для Астона.
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Incendier Deafening
Фуфлонса так хотел успеть залететь в 5 сек от Норриса, а ему так и не выписали штраф. Походу заплакал и пошел ябедничать. Мужику 40 лет, а ведет себя как девка еще хуже Хэма.
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alex1382
Ответ grag68
Из того что показывали, можно предположить, что норрис и Перес на штраф накатали. Но РБ неприкасаемые а норрис первый помощник судей, так что, наверное никаких изменений не будет))
наверное Алонсо и Рассел тоже неприкасаемые? Ох уж эти белые, опять шоколадного превозмогателя угнетают. Опять акцию БЛМ придётся проводить
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Фанат спорта01
Ответ Grigpar
Вообще не факт. Эта трасса одна из самых худших для Астона.
ну посмотрим в Силвере,я почему-то думаю что и там Феррари как минимум Шарль будет быстрее Алонсо.
потому что это любимая трасса монегаска где он даже на вёдрах 2020 и 2021 приезжал на подиум.
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