Ланс Стролл о гибели гонщика: «Трассу в Спа нужно менять, мы потеряли уже двух пилотов. Трагический день для автоспорта»

Теги происшествия трассы Формула-1 Гран-при Австрии Формула-2 Астон Мартин Спа-Франкоршам Ланс Стролл Антуан Юбер Авто

Ланс Стролл высказался о смерти молодого пилота на трассе «Спа-Франкоршам».

Гонщик Регионального европейского чемпионата «Формулы» Дилано ван’т Хофф погиб из-за травм, полученных в дождевом заезде. В машину «МП Моторспорт» сбоку врезались болиды соперников. Похожая авария на том же треке привела к гибели гонщика «Формулы-2» Антуана Юбера в 2019 году.

Инцидент с Юбером случился «О Руж»-«Радийон», сегодняшняя авария – на прямой после данной связки.

Стролл решил поделиться мнением о трагедии после спринта на Гран-при Австрии, который пилот «Астон Мартин» завершил на четвертой позиции.

«Пара слов о Дилано в Спа. Трагический день для автоспорта, мы потеряли пилота. Я бы хотел, чтобы каждый об этом подумал. Мои мысли сегодня были с ним. Это душераздирающая новость.

Думаю, надо посмотреть, что можно сделать с «О Руж» и трассой в Спа. Мы потеряли уже двух гонщиков за четыре-пять лет, и это очень опасный поворот. Мы каждый год об этом говорим. То, что сегодня произошло, несправедливо.

Я считаю, нужно поменять этот поворот, он слишком опасный. Мы каждый раз ждем аварии, когда его проезжаем. И сегодня мы потеряли молодого парня. Это несправедливо.

Я просто хотел озвучить позицию, прежде чем говорить о своей гонке, потому что сегодня у меня крутились такие мысли. Грустный день для гонок», – заявил Ланс.

18-летний пилот погиб в гонке Региональной европейской «Формулы»

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10 комментариев

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flowhal
Да все хоть чуть-чуть опасное поменять или убрать. Тогда Формула станет еще интереснее, чем сейчас 👍🏻
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Hitgoe Himgob
Соболезную конечно, но гонщики знают на что идут когда выбирают профессию.
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Groove
Так ее же уже поменяли после гибели Юбера? Теперь то что не так? Если машину выставляет боком на траектории перед болидом несущимся под 300 что ты сделаешь?
+4
0
+4
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Hitgoe Himgob
Ответ Rjcnbr
Знают что? Что идиоты не могут сделать зону вылета с поворота так, чтобы машины не возвращались на трассу? Тогда легче забыть про Спа, чем просто убивать людей
Посмотри все трассы и убери все опасные повороты из них, по прямым гоняться останется. Разбивались гонщики и будут разбиваться, хорошо что в последние годы благодаря шагам от ФИА это большая редкость, в 70е-80е по несколько людей в год хоронили
+3
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Alex Sin
Проще тебя поменять, а лучше вообще выбросить. Спа это жемчужина Ф1, великолепный автодром с великой историей. О Руж это может быть лучший поворот в Ф1(ну или один из лучших), но сегодняшним няшным, изнеженным, рафинированным мальчикам, страшно там гонятся. Ну значит и не гоняйся, пшёл вон из Ф1. А СПА оставьте в покое.
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Антон
Давай просто по прямой на высохших озёрах ездить. Хотя ты и там куда-нибудь врежешься.
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Михаил Белавин
Автоспорт-опасное дело, но добровольное
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Alex Sin
Ответ Rjcnbr
Знают что? Что идиоты не могут сделать зону вылета с поворота так, чтобы машины не возвращались на трассу? Тогда легче забыть про Спа, чем просто убивать людей
На машине ездить тебе не страшно? Разбиться можно. А жить как не боязливо, ведь умирать придётся. Откуда вы только берётесь такие.
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