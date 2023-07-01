Ланс Стролл о гибели гонщика: «Трассу в Спа нужно менять, мы потеряли уже двух пилотов. Трагический день для автоспорта»

Ланс Стролл высказался о смерти молодого пилота на трассе «Спа-Франкоршам».

Гонщик Регионального европейского чемпионата «Формулы» Дилано ван’т Хофф погиб из-за травм, полученных в дождевом заезде. В машину «МП Моторспорт» сбоку врезались болиды соперников. Похожая авария на том же треке привела к гибели гонщика «Формулы-2» Антуана Юбера в 2019 году.

Инцидент с Юбером случился «О Руж»-«Радийон», сегодняшняя авария – на прямой после данной связки.

решил поделиться мнением о трагедии после спринта на , который пилот « » завершил на четвертой позиции.

«Пара слов о Дилано в Спа. Трагический день для автоспорта, мы потеряли пилота. Я бы хотел, чтобы каждый об этом подумал. Мои мысли сегодня были с ним. Это душераздирающая новость.

Думаю, надо посмотреть, что можно сделать с «О Руж» и трассой в Спа. Мы потеряли уже двух гонщиков за четыре-пять лет, и это очень опасный поворот. Мы каждый год об этом говорим. То, что сегодня произошло, несправедливо.

Я считаю, нужно поменять этот поворот, он слишком опасный. Мы каждый раз ждем аварии, когда его проезжаем. И сегодня мы потеряли молодого парня. Это несправедливо.

Я просто хотел озвучить позицию, прежде чем говорить о своей гонке, потому что сегодня у меня крутились такие мысли. Грустный день для гонок», – заявил Ланс.

18-летний пилот погиб в гонке Региональной европейской «Формулы»

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