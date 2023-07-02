Формула-2. Австрия. Версхор выиграл 2-ю гонку с 11-го места, Иваса – 2-й, Вести – 3-й

выиграл основную гонку в Шпильберге и принес команде « » первую победу в «Формуле-2».

Нидерландский пилот посвятил успех своему другу и соотечественнику Дилано ван’т Хоффу, погибшему накануне в гонке Регионального европейского чемпионата « ».

На заключительной стадии пилот « » сошел из-за неприкрученного колеса и вызвал появление машины безопасности, что позволило гонщикам на альтернативной стратегии «бесплатно» перейти на более мягкие шины.

Версхор стартовал 11-м и на последних кругах вырвался на первое место, сместив гонщика «Премы» Фредерика Вести. Вести начал заезд вторым, опередил в первых поворотах обладателя поул-позиции Виктора Мартена («АРТ») и лидировал на протяжении почти всего заезда. Еще одним пилотом на альтернативной стратегии стал напарник Леклера Аюму Иваса – японец прорвался с 16-й позиции на вторую и прессинговал Версхора до последних метров, Вести финишировал третьим. Оливер Бермэн («Према») поднялся с 19-го места на пятое.

Вести сохранил первую строчку в общем зачете со 125 очками. Пилот «АРТ» Тео Пуршер, финишировавший седьмым, заработал 105 баллов, Иваса – 101, Бермэн – 81, Версхор – 75.

Формула-2. Австрия. Кроуфорд выиграл 1-ю гонку, Мартен – 2-й, Хаджар – 3-й

Формула-2. Австрия. Мартен выиграл квалификацию, Вести – 2-й, Пуршер – 3-й

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