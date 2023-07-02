Формула-2. Австрия. Версхор выиграл 2-ю гонку с 11-го места, Иваса – 2-й, Вести – 3-й

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Рихард Версхор выиграл основную гонку в Шпильберге и принес команде «Ван Амерсфорт» первую победу в «Формуле-2».

Нидерландский пилот посвятил успех своему другу и соотечественнику Дилано ван’т Хоффу, погибшему накануне в гонке Регионального европейского чемпионата «Формулы».

На заключительной стадии пилот «ДАМС» Артур Леклер сошел из-за неприкрученного колеса и вызвал появление машины безопасности, что позволило гонщикам на альтернативной стратегии «бесплатно» перейти на более мягкие шины.

Версхор стартовал 11-м и на последних кругах вырвался на первое место, сместив гонщика «Премы» Фредерика Вести. Вести начал заезд вторым, опередил в первых поворотах обладателя поул-позиции Виктора Мартена («АРТ») и лидировал на протяжении почти всего заезда. Еще одним пилотом на альтернативной стратегии стал напарник Леклера Аюму Иваса – японец прорвался с 16-й позиции на вторую и прессинговал Версхора до последних метров, Вести финишировал третьим. Оливер Бермэн («Према») поднялся с 19-го места на пятое.

Вести сохранил первую строчку в общем зачете со 125 очками. Пилот «АРТ» Тео Пуршер, финишировавший седьмым, заработал 105 баллов, Иваса – 101, Бермэн – 81, Версхор – 75.

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Формула-2. Австрия. Мартен выиграл квалификацию, Вести – 2-й, Пуршер – 3-й

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2 комментария

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voroninboris
да уж, после спринта Ф1 и этой гонки Ф2 даже непонятно, что сегодня в Ф1 ждать.. как бы не было огромное разочарование и желание выключить кругов через 15.
по гонке, конечно механики Леклера внесли изюминку, за что им спасибо. Иваса был заряжен на победу, очень крутой маневр на Вести, чтоб не отпустить вперед Версхора, но не хватило круга. но за голландца радостно. Фиттипальди все-таки чего-то не хватает, ощущение, что не боец.. должен был серьезнее наверх прорываться в конце, но в итоге пропустил Бермана, который с меньшими проблемами это делал.
Вести берет стабильностью, если докатится до конца так чемпионом, наверное, будет справедливо. но все равно я как-то немного скептически к нему настроен, ну посмотрим.
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Kudim41
Не сильно заслуженная победа конечно. Дикий фарт, привет механику Дамса.
Огромный привет мостику Карлин, что не зазвали на ещё виртуальном пескаре фитипальди…
У мостика Феррари реальный конкурент!
Ну и нельзя не отметить Вести. Практически на ободах, но подиум он заслуживал! Как и Дуэн кстати.
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