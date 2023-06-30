Льюис Хэмилтон о доминировании в «Ф-1»: «Подобное будет случаться снова и снова – не думаю, что нам нужно такое в спорте»

Пилот « » Льюис Хэмилтон продолжил полемику с двукратным чемпионом .

Ранее Хэмилтон предложил установить дату, когда команды могут приступить к работе над болидом для следующего сезона – так, по мнению Льюиса, можно решить проблему доминирования одного пилота. На это Ферстаппен ответил, что «жизнь вообще несправедливая штука».

«Это не нацелено против какого-то конкретного человека или что-то в этом роде. За 17 лет, что я здесь, да даже еще до меня, были периоды доминирования – и это продолжается.

Мне очень повезло, что у меня был такой же период, как у Макса сейчас. Но то, как это происходит, – подобное будет случаться снова и снова, и я не думаю, что нам нужно такое в спорте.

По моему опыту, когда ты так далеко… тебе не нужно серьезно развивать болид, так что можно пораньше приступить к работе над следующей версией. А если учесть ограничение бюджета, то это означает, что можно тратить деньги этого года на болид для следующего.

Но, к примеру, если бы у всех было время, если бы все знали, когда можно начать [работу над новой машиной], какой бы эта дата ни была – октябрь, возможно, это слишком поздно, в отличие от 1 августа или чего-то в этом духе, – тогда ни у кого не было бы форы. Это была бы настоящая погоня за [лучшей] будущей машиной в течение короткого промежутка времени.

Не знаю, быть может, это помогло бы всем приблизиться друг к другу в следующем году. Я могу ошибаться, но что-то должно измениться. Когда мы выигрывали чемпионаты мира, мы могли начать [работу над болидом для следующего сезона] раньше всех», – сказал Хэмилтон.

Льюис Хэмилтон: «ФИА стоит установить дату, с которой командам будет разрешаться работать над машинами следующего года»