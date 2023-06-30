Льюис Хэмилтон о доминировании в «Ф-1»: «Подобное будет случаться снова и снова – не думаю, что нам нужно такое в спорте»

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон продолжил полемику с двукратным чемпионом Максу Ферстаппену.

Ранее Хэмилтон предложил установить дату, когда команды могут приступить к работе над болидом для следующего сезона – так, по мнению Льюиса, можно решить проблему доминирования одного пилота. На это Ферстаппен ответил, что «жизнь вообще несправедливая штука».

«Это не нацелено против какого-то конкретного человека или что-то в этом роде. За 17 лет, что я здесь, да даже еще до меня, были периоды доминирования – и это продолжается.

Мне очень повезло, что у меня был такой же период, как у Макса сейчас. Но то, как это происходит, – подобное будет случаться снова и снова, и я не думаю, что нам нужно такое в спорте.

По моему опыту, когда ты так далеко… тебе не нужно серьезно развивать болид, так что можно пораньше приступить к работе над следующей версией. А если учесть ограничение бюджета, то это означает, что можно тратить деньги этого года на болид для следующего.

Но, к примеру, если бы у всех было время, если бы все знали, когда можно начать [работу над новой машиной], какой бы эта дата ни была – октябрь, возможно, это слишком поздно, в отличие от 1 августа или чего-то в этом духе, – тогда ни у кого не было бы форы. Это была бы настоящая погоня за [лучшей] будущей машиной в течение короткого промежутка времени.

Не знаю, быть может, это помогло бы всем приблизиться друг к другу в следующем году. Я могу ошибаться, но что-то должно измениться. Когда мы выигрывали чемпионаты мира, мы могли начать [работу над болидом для следующего сезона] раньше всех», – сказал Хэмилтон.   

Льюис Хэмилтон: «ФИА стоит установить дату, с которой командам будет разрешаться работать над машинами следующего года»

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dino Mariani
Так начинайте уже работать, кто вам мешает? Зачем нужно гнаться и пытаться догнать к концу сезона, если уже все будет решено? Почему лицемерный не пел такие песни с 2014-2021 годы, а вечно превозмогал на третьей машине чемпионата?
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон
"Как пелена с глаз упала" добавил Хэмильтон
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Vladyko
та ты шо...
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hitgoe Himgob
Ответ Кумыс*Изпакетов
Если отвлечься от факта доминации Мерса в прошлом, то само предложение толковое. Только его будет мало, наверное. Но дорогу осилит идущий. Иначе у меня стойкое дежавю от сезона 1992. Там Мэнселл уезжал в закат ещё до 10 круга. И выигрывал все гонки, в которых доехал до финиша. Там были какие то сходы, которые дали подышать воздухом. Остальное - тотальный тухляк.
Каждый год говорят одно и тоже, Сенна уезжал, Найдж уезжал, Хилл уезжал, Мика уезжал, Миша уезжал, Ало уезжал, Сэб уезжал, Хэм уезжал, сейчас Макс уезжает.

Народу смотрит все больше и больше. Ждут когда все уедут наконец то?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nothern Lord
Отличная речь, только почему ты не говорил этого году эдак в 2017?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hitgoe Himgob
Выступай в Индикар. Хотя и там топ-3 уже лет 20 титул не отдают. Это автоспорт, технический вид спорта, всегда будет лидер.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Minuvert
Предлагаю Мерседесу всех обхитрить и начать работу сразу над болидом 25 года
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dino Mariani
Ответ Кумыс*Изпакетов
Если отвлечься от факта доминации Мерса в прошлом, то само предложение толковое. Только его будет мало, наверное. Но дорогу осилит идущий. Иначе у меня стойкое дежавю от сезона 1992. Там Мэнселл уезжал в закат ещё до 10 круга. И выигрывал все гонки, в которых доехал до финиша. Там были какие то сходы, которые дали подышать воздухом. Остальное - тотальный тухляк.
А в чем толк? Не поехала сразу машина, начни заранее и потрать лучше эти ресурсы на следующий год. Но если бы это было так просто, каждый год бы была заруба разных команд, ведь кто-то всегда бы начинал раньше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кумыс*Изпакетов
Ответ Dino Mariani
А в чем толк? Не поехала сразу машина, начни заранее и потрать лучше эти ресурсы на следующий год. Но если бы это было так просто, каждый год бы была заруба разных команд, ведь кто-то всегда бы начинал раньше
Погоди... А что, второе место и призовые за него уже ничего не стоят? Как можно забросить такую борьбу, ещё и находясь вторыми?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кумыс*Изпакетов
Ответ Hitgoe Himgob
Каждый год говорят одно и тоже, Сенна уезжал, Найдж уезжал, Хилл уезжал, Мика уезжал, Миша уезжал, Ало уезжал, Сэб уезжал, Хэм уезжал, сейчас Макс уезжает. Народу смотрит все больше и больше. Ждут когда все уедут наконец то?
Неправда. Так не было.
Одна команда не выигрывала ВСЕ Гран-при.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hitgoe Himgob
Ответ Кумыс*Изпакетов
Неправда. Так не было. Одна команда не выигрывала ВСЕ Гран-при.
Макларен 88, ну да, пошли мы на ... Там Монца одна чудом вышла, и вроде они все поулы забрали в тот год. Потом Найдж, просто на круге 12м уже круговых ловил. Затем Миша тоже разрывал в одну калитку пару лет, Сэб также пару лет. От того что они отдавали 3-4 гонки за сезон легче никому не становилось. Ф1 циклична, рано или поздно начнется откат
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кумыс*Изпакетов
Ответ Hitgoe Himgob
Макларен 88, ну да, пошли мы на ... Там Монца одна чудом вышла, и вроде они все поулы забрали в тот год. Потом Найдж, просто на круге 12м уже круговых ловил. Затем Миша тоже разрывал в одну калитку пару лет, Сэб также пару лет. От того что они отдавали 3-4 гонки за сезон легче никому не становилось. Ф1 циклична, рано или поздно начнется откат
Ну вот предложение и приближает это "рано".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dino Mariani
Ответ Кумыс*Изпакетов
Погоди... А что, второе место и призовые за него уже ничего не стоят? Как можно забросить такую борьбу, ещё и находясь вторыми?
Ну не факт, что ещё второе выиграют, а раз деньги этого сезона можно плюсом тратить и на следующий, значит норм бюджет на создание получается.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий