Макс Ферстаппен: «Случившееся на выходе из первого поворота было не слишком приятным. Нам нужно поговорить об этом»

Пилот «Ред Булл» подвел итоги спринта перед , отметив, что остался не очень доволен слишком жесткими действиями на старте заезда.

«Хорошая гонка. Разве что случившееся на выходе из первого поворота было не слишком приятным. Все могло закончиться довольно сильным столкновением. Нам нужно будет поговорить об этом. Такое – это не нормально.

Сам старт прошел не идеально, была довольно сильная пробуксовка колес. Но после первого круга, когда я вернул лидерство, единственной задачей было просто беречь шины, зная о том, что дождя больше не будет, и что в таких условиях нам нужно проехать 24 круга на одном комплекте промежуточных шин, а это весьма длинный отрезок.

На пяти последних кругах слики были намного быстрее промежуточных шин, но с учетом нашего отрыва впереди проводить пит-стоп не имело смысла. Нам нужно было просто продержаться.

Да, момент в первом повороте был неприятным. Когда тебя выдавливают на скользкую и мокрую траву – это не слишком здорово. Но мы смогли удержать ситуацию под контролем, а затем довели дело до конца», – рассказал Ферстаппен.

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