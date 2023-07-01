Макс Ферстаппен: «Случившееся на выходе из первого поворота было не слишком приятным. Нам нужно поговорить об этом»

Теги Ред Булл Формула-1 Гран-при Австрии Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги спринта перед Гран-при Австрии, отметив, что остался не очень доволен слишком жесткими действиями Серхио Переса на старте заезда.

«Хорошая гонка. Разве что случившееся на выходе из первого поворота было не слишком приятным. Все могло закончиться довольно сильным столкновением. Нам нужно будет поговорить об этом. Такое – это не нормально.

Сам старт прошел не идеально, была довольно сильная пробуксовка колес. Но после первого круга, когда я вернул лидерство, единственной задачей было просто беречь шины, зная о том, что дождя больше не будет, и что в таких условиях нам нужно проехать 24 круга на одном комплекте промежуточных шин, а это весьма длинный отрезок.

На пяти последних кругах слики были намного быстрее промежуточных шин, но с учетом нашего отрыва впереди проводить пит-стоп не имело смысла. Нам нужно было просто продержаться.

Да, момент в первом повороте был неприятным. Когда тебя выдавливают на скользкую и мокрую траву – это не слишком здорово. Но мы смогли удержать ситуацию под контролем, а затем довели дело до конца», – рассказал Ферстаппен.

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2 комментария

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Paninaro
Ответ Ева без Адама
Спасибо Норрису, что вовремя тормознул и замес не устроил!
Норрису эти два пассажира в РБ тупо гонку испортили.
+9
-2
+7
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Ева без Адама
Спасибо Норрису, что вовремя тормознул и замес не устроил!
0
0
0
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