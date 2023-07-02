Норрис признан гонщиком дня по итогам Гран-при Австрии

Теги Макларен Формула-1 Гран-при Австрии Ландо Норрис Авто

Пилот «Макларена» Ландо Норрис был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Австрии.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

В Австрии Норрис провел уверенную гонку и закончил заезд на 5-й позиции.

Ферстаппен выиграл пятую гонку подряд, почти половина пелотона «Ф-1» получила штрафы

22 комментария

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varankin.andrew
пипец он нытик конечно... Почему его не наказали не понятно, раз 10 выезжал за пределы трассы
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Paninaro
Обновления McLaren работают? Очень бы хотелось. У Ландо сегодня третья машина, быстрее только Феррари ну и ньюивозка - вне конкуренции.
+7
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White Pardus
Давно ТАК не радовался ПЯТОМУ месту)))
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maximus388
Стартовал 4, финишировал 5. Ныл постоянно, при этом никаких шансов забраться выше не было, опуститься тоже.
Перес же прорвался из конца пелетона на подиум, после череды неудач, вот он и есть настоящий гонщик дня.
+6
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Антон
Ответ Lestyv
хэмофан?
Нет. А если бы да, то что?
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maximus388
Ответ Фанат спорта01
на самовозке РБ Норрис был бы рядом с Максом. а Перес отстал от Леклера на Феррари на 12секунд.
Забавляют постоянно эти взрывы пятых точек про самовозку. Как там Рассел поживает, который по мнению местных знатоков должен был укатывать сэра в одну калитку после перехода?
И Норрис также бы нюхал пыль в РБ, он не бог весть какой талант, скилл сопоставим с Пересом. Ферстаппен же разительно на их фоне выделяется и дело не только в машине.

Все остальное сослагательное наклонение и досужие домыслы. Есть команды, есть статистика, есть реальные обгоны на трассе. Ландо ничего не показал, а с учетом стартовой позиции даже потерял. С таким же успехом можно было признать гонщиком дня Алонсо.
Открытая неприязнь или нарочитая предвзятость не повод уменьшать заслуги. Перес был лучше на трассе и зрелищнее в обгонах.
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Антон
Нытик дня
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Vegas Knight
Маки на правильном пути, это радует.
+2
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AVKU
Ответ Paninaro
Обновления McLaren работают? Очень бы хотелось. У Ландо сегодня третья машина, быстрее только Феррари ну и ньюивозка - вне конкуренции.
Машина да, и за это можно порадоваться. Но сказать, что он при этом ярко проехал вряд ли можно. По мне так Перес хорошо пелетон прошил, и Сайнс хорошо поборолся, хоть его команда скорее мешала, чем помогала.
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Lestyv
Ответ Антон
Нытик дня
хэмофан?
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Антон
Ответ Lestyv
Ну просто "Нытье" - это видимо, к тому, что в начале гонки Норрис неоднократно рапортовал, что Хэм нарушает границы трассы, после чего Хэму и дали сначала чб флаг, а потом +5 секунд. Больше за всю гонку ничего похожего на нытье от Ландо не слышал. Во всяком случае, в официальный эфир не выдавали
Тут не надо быть фаном Льюиса, чтобы понять, что с этого весь абсурд с нарушениями границ и начался. И правильно Хэмилтон потом начал постоянно переспрашивать, он акцентировал внимание на маразме, и покатилось. А болею я за Фур.
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Lestyv
Ответ Антон
Тут не надо быть фаном Льюиса, чтобы понять, что с этого весь абсурд с нарушениями границ и начался. И правильно Хэмилтон потом начал постоянно переспрашивать, он акцентировал внимание на маразме, и покатилось. А болею я за Фур.
Так не Норрис выносит решения. Решения принимает дирекция гонки и судьи. Вопросы должны быть к ним.
Мне, кстати, вся эта ерунда с трек лимитами еще в пятницу не понравилась, когда поудаляли под 50 кругов в общей сложности. Но правила устанавливают не гонщики. И странно винить гонщика в том, что половине пелотона прилетели штрафы
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Антон
Ответ Lestyv
Так не Норрис выносит решения. Решения принимает дирекция гонки и судьи. Вопросы должны быть к ним. Мне, кстати, вся эта ерунда с трек лимитами еще в пятницу не понравилась, когда поудаляли под 50 кругов в общей сложности. Но правила устанавливают не гонщики. И странно винить гонщика в том, что половине пелотона прилетели штрафы
Тем более, он знал особенность конфигурации трассы, и открыл ящик Пандоры своими жалобами.
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0
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Paninaro
Ответ maximus388
Стартовал 4, финишировал 5. Ныл постоянно, при этом никаких шансов забраться выше не было, опуститься тоже. Перес же прорвался из конца пелетона на подиум, после череды неудач, вот он и есть настоящий гонщик дня.
Перес прорвался? Серьёзно?) Перес просто объезжал всех, кого успел, как Ф2.) Разве что с Карлосом чуть проблемнее вышло.
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Фанат спорта01
Ответ maximus388
Забавляют постоянно эти взрывы пятых точек про самовозку. Как там Рассел поживает, который по мнению местных знатоков должен был укатывать сэра в одну калитку после перехода? И Норрис также бы нюхал пыль в РБ, он не бог весть какой талант, скилл сопоставим с Пересом. Ферстаппен же разительно на их фоне выделяется и дело не только в машине. Все остальное сослагательное наклонение и досужие домыслы. Есть команды, есть статистика, есть реальные обгоны на трассе. Ландо ничего не показал, а с учетом стартовой позиции даже потерял. С таким же успехом можно было признать гонщиком дня Алонсо. Открытая неприязнь или нарочитая предвзятость не повод уменьшать заслуги. Перес был лучше на трассе и зрелищнее в обгонах.
Перес 4раза подряд не выходить в 3-й сегмент на таком космовозе о каком скилле речь?
даже халк на хаасе больше выходил в 3-й сегмент квалы чем Перес на РБ.
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