Норрис признан гонщиком дня по итогам Гран-при Австрии

Пилот « » был признан гонщиком дня по итогам .

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

В Австрии Норрис провел уверенную гонку и закончил заезд на 5-й позиции.

Ферстаппен выиграл пятую гонку подряд, почти половина пелотона «Ф-1» получила штрафы