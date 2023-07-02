Норрис признан гонщиком дня по итогам Гран-при Австрии
Пилот «Макларена» Ландо Норрис был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Австрии.
Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.
В Австрии Норрис провел уверенную гонку и закончил заезд на 5-й позиции.
Ферстаппен выиграл пятую гонку подряд, почти половина пелотона «Ф-1» получила штрафы
Перес же прорвался из конца пелетона на подиум, после череды неудач, вот он и есть настоящий гонщик дня.
И Норрис также бы нюхал пыль в РБ, он не бог весть какой талант, скилл сопоставим с Пересом. Ферстаппен же разительно на их фоне выделяется и дело не только в машине.
Все остальное сослагательное наклонение и досужие домыслы. Есть команды, есть статистика, есть реальные обгоны на трассе. Ландо ничего не показал, а с учетом стартовой позиции даже потерял. С таким же успехом можно было признать гонщиком дня Алонсо.
Открытая неприязнь или нарочитая предвзятость не повод уменьшать заслуги. Перес был лучше на трассе и зрелищнее в обгонах.
Мне, кстати, вся эта ерунда с трек лимитами еще в пятницу не понравилась, когда поудаляли под 50 кругов в общей сложности. Но правила устанавливают не гонщики. И странно винить гонщика в том, что половине пелотона прилетели штрафы
даже халк на хаасе больше выходил в 3-й сегмент квалы чем Перес на РБ.