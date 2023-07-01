Формула-2. Австрия. Кроуфорд выиграл 1-ю гонку, Мартен – 2-й, Новалак – 3-й

Джек Кроуфорд выиграл спринт в Шпильберге.

Победа стала для гонщика «Хайтека» первой в «Формуле-2». Вторым финишировал пилот «АРТ» Виктор Мартен, третье место завоевал гонщик « » Клемент Новалак с минимальным отрывом от Исака Хаджара из «Хайтека».

Гонка началась на мокрой трассе, и преимущество получили пилоты, выбравшие дождевые покрышки – в лидеры вышел (« »). После вылета гонщика «МП Моторспорт» трасса быстро подсохла, что сыграло на руку спортсменам, изначально поставившим «слики», а Леклер в итоге стал 15-м.

Помимо Дарувалы из борьбы досрочно выбыли представитель «Ван Амерсфорт» Рихард Версхор, вылетевший в барьеры, а также Энцо Фиттипальди из « », развернувшийся из-за выдавливания со стороны пилота «Кампоса» Куша Маини.

Лидирующий в чемпионате Фредерик Вести («Према») завершил заезд десятым, его преследователь Тео Пуршер («АРТ») – 16-м.

На счету Вести 110 очков, в топ-5 также входят Пуршер (99), пилот «ДАМС» Аюму Иваса (82), представитель «Премы» Оливер Бермэн (70) и Деннис Хаугер из «МП Моторспорт» (59).

Формула-2. Австрия. Мартен выиграл квалификацию, Вести – 2-й, Пуршер – 3-й

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