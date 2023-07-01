Льюис Хэмилтон о новом формате уик-энда: «Каждый сезон было одно и то же – Боже! Круто попробовать что-то новое»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Гран-при Австрии Мерседес Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от спринта Гран-при Австрии, где стал 10-м после старта с 18-го места.

«Было весело. Я посмеялся и просто насладился проведенным временем. Словно я катался по «Рай Хаус» (картинговый трек, где Хэмилтон начинал карьеру – Sports.ru) в обычные выходные, просто наслаждаясь ездой.

У меня был отличный первый круг. А затем я в основном боролся с балансом болида. Когда вы попадаете в дождевые условия, они подчеркивают проблемы, которые вы испытываете с машиной – это не прибавляет уверенности.

Я слишком поздно перешел на слики. Я не очень люблю рисковать – я этого не сделал и заплатил за свое решение. Но в остальном я относительно доволен.

Здорово испытать что-то новое [речь о формате уик-энда]. Когда у нас просто обычные четверг, пятница, суббота и воскресенье, все одно и то же каждый сезон – Боже!

Думаю, круто попробовать что-то новое. Сегодня был вполне неплохой день. Надеюсь, завтра будет еще лучше», – сказал Хэмилтон.

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2 комментария

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RusSt
На фоне унылого сезона этот спринт тянет на гонку года прямо
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hypnotoad94
Обещал повеселиться - повеселился, много заруб было, плюс старт топовый) Такие спринты нам нужны, но чуть бы длиннее, раз уж это отдельный старт со своей квалой. 50% дистанции было бы норм
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