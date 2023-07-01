Льюис Хэмилтон о новом формате уик-энда: «Каждый сезон было одно и то же – Боже! Круто попробовать что-то новое»

Пилот « » поделился впечатлениями от спринта Гран-при Австрии, где стал 10-м после старта с 18-го места.

«Было весело. Я посмеялся и просто насладился проведенным временем. Словно я катался по «Рай Хаус» (картинговый трек, где Хэмилтон начинал карьеру – Sports.ru) в обычные выходные, просто наслаждаясь ездой.

У меня был отличный первый круг. А затем я в основном боролся с балансом болида. Когда вы попадаете в дождевые условия, они подчеркивают проблемы, которые вы испытываете с машиной – это не прибавляет уверенности.

Я слишком поздно перешел на слики. Я не очень люблю рисковать – я этого не сделал и заплатил за свое решение. Но в остальном я относительно доволен.

Здорово испытать что-то новое [речь о формате уик-энда]. Когда у нас просто обычные четверг, пятница, суббота и воскресенье, все одно и то же каждый сезон – Боже!

Думаю, круто попробовать что-то новое. Сегодня был вполне неплохой день. Надеюсь, завтра будет еще лучше», – сказал Хэмилтон.

Гран-при Австрии-2023. Ферстаппен выиграл спринт, Перес – 2-й, Сайнс – 3-й