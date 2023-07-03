Палоу выиграл третью гонку «Индикара» подряд, Эрикссон попал в аварию и потерял второе место в чемпионате

Гонщик «Чип Гэнасси» Алекс Палоу продолжает побеждать в « ».

Чемпион серии 2021 года и лидер нынешнего сезона стал быстрейшим по итогам Гран-при Мид-Огайо. Победа стала для испанца четвертой в году и третьей подряд.

Алекс опередил обладателя поул-позиции из «Андретти», который впоследствии превысил скорость на пит-лейн и лишился места на подиуме, завершив заезд 11-м.

Вторым финишировал напарник Палоу Скотт Диксон, третьим – представитель «Пенске» Уилл Пауэр, от которого менее чем на секунду отстал пилот « » .

На первом круге между собой столкнулись шведские пилоты Феликс Розенквист («Эрроу Макларен») и («Чип Гэнасси»): Розенквист финишировал в хвосте пелотона, гонка Эрикссона фактически завершилась. Еще один экс-гонщик «Формулы-1» Ромен Грожан («Андретти») занял 13-е место.

Палоу укрепил лидерство в общем зачете: Алекс набрал 377 очков, Диксон – 267, гонщик «Пенске» Джозеф Ньюгарден – 261. Эрикссон опустился со второй на четвертую строчку (255), его преследует пилот «Эрроу Макларен» Пато О’Уорд (250).