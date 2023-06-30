Ферстаппен выиграл 4-й поул подряд, Перес 4-й раз подряд не прошел в 3-й сегмент

Гонщик «Ред Булл» выиграл квалификацию к Гран-при Австрии.

Поул стал для нидерландца четвертым подряд, шестым в сезоне и 26-м в карьере. По общему количеству поул-позиций Ферстаппен сравнялся с другим двукратным чемпионом «Формулы-1» . Это десятый показатель в истории чемпионата.

Кроме этого, Макс в четвертый раз подряд завоевал поул на «Ред Булл Ринге». Ранее Ферстаппен побеждал в квалификациях к Гран-при Австрии 2022 и 2021 года, а также к -2021.

В то же время второй пилот «Ред Булл» в четвертый раз подряд не смог пробиться в третий сегмент. Мексиканец стал быстрейшим в квалификации в , после чего не может попасть десятку сильнейших. В Шпильберге Перес не показал репрезентативное время во второй части квалификации, поскольку оба быстрых круга аннулировали за нарушения пределов трассы.

Гран-при Австрии-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й

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