Ферстаппен выиграл 4-й поул подряд, Перес 4-й раз подряд не прошел в 3-й сегмент
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию к Гран-при Австрии.
Поул стал для нидерландца четвертым подряд, шестым в сезоне и 26-м в карьере. По общему количеству поул-позиций Ферстаппен сравнялся с другим двукратным чемпионом «Формулы-1» Микой Хаккиненом. Это десятый показатель в истории чемпионата.
Кроме этого, Макс в четвертый раз подряд завоевал поул на «Ред Булл Ринге». Ранее Ферстаппен побеждал в квалификациях к Гран-при Австрии 2022 и 2021 года, а также к Гран-при Штирии-2021.
В то же время второй пилот «Ред Булл» Серхио Перес в четвертый раз подряд не смог пробиться в третий сегмент. Мексиканец стал быстрейшим в квалификации в Майами, после чего не может попасть десятку сильнейших. В Шпильберге Перес не показал репрезентативное время во второй части квалификации, поскольку оба быстрых круга аннулировали за нарушения пределов трассы.
Гран-при Австрии-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
10 комментариев