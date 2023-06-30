Ферстаппен выиграл 4-й поул подряд, Перес 4-й раз подряд не прошел в 3-й сегмент

Теги Мика Хаккинен Ред Булл Формула-1 Гран-при Австрии Серхио Перес Макс Ферстаппен Гран-при Майами Гран-при Штирии Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию к Гран-при Австрии.

Поул стал для нидерландца четвертым подряд, шестым в сезоне и 26-м в карьере. По общему количеству поул-позиций Ферстаппен сравнялся с другим двукратным чемпионом «Формулы-1» Микой Хаккиненом. Это десятый показатель в истории чемпионата.

Кроме этого, Макс в четвертый раз подряд завоевал поул на «Ред Булл Ринге». Ранее Ферстаппен побеждал в квалификациях к Гран-при Австрии 2022 и 2021 года, а также к Гран-при Штирии-2021.

В то же время второй пилот «Ред Булл» Серхио Перес в четвертый раз подряд не смог пробиться в третий сегмент. Мексиканец стал быстрейшим в квалификации в Майами, после чего не может попасть десятку сильнейших. В Шпильберге Перес не показал репрезентативное время во второй части квалификации, поскольку оба быстрых круга аннулировали за нарушения пределов трассы.

Гран-при Австрии-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й

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10 комментариев

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WINWOLF
Перес просто Гвадалахарский таксист, попавший за руль космолета.
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Мадина Уйгурова
Албон в 2024 походу в Ред Булл вернётся
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Nadert@
Ответ Мадина Уйгурова
Албон в 2024 походу в Ред Булл вернётся
Албон ничем не лучше Переса, а действительно сильного они не посадят. Макса нельзя травмировать.
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Анатолий Дегтярёв
Перчик из острого мексиканского, преврастился в сладкий болгарский
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Alesha_451
У Вальтери 101 попадание в Q3 подряд и периодическая борьба за поулы. Да, Мерс был прекрасен, но этот РБ, мягко говоря, не хуже. Менталка серьезно решает, чел просто сломался
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Розарио Агро
Перес просто король улиц, а тут не город, так то
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