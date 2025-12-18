Макс Ферстаппен: «Ред Булл» не проиграл титул – по сезону шансов толком не было»

Ферстаппен не считает вице-чемпионство поражением.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен высказался о втором месте в чемпионате и противостоянии с гонщиками «Макларена » Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри .

«Вот как я на это смотрю. Мы с командой на самом деле не проиграли, ведь фактически так и не поучаствовали в борьбе. Если посмотреть на сезон в целом, шансов толком не было.

Из-за того, что их было двое, [Норрис и Пиастри] отняли много очков друг у друга. Если ты выступаешь сам по себе, а потом ситуация налаживается, то, конечно, начинаешь догонять.

Случаются аварии или ошибки стратегов, дисквалификации, и в какой-то момент ты оказываешься в борьбе. У меня нет чувства, что мы что-то упустили», – подчеркнул четырехкратный чемпион «Формулы-1» в интервью Viaplay.

