  • Макс Ферстаппен: «Ред Булл» не проиграл титул – по сезону шансов толком не было»
0

Макс Ферстаппен: «Ред Булл» не проиграл титул – по сезону шансов толком не было»

Ферстаппен не считает вице-чемпионство поражением.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о втором месте в чемпионате и противостоянии с гонщиками «Макларена» Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри.

«Вот как я на это смотрю. Мы с командой на самом деле не проиграли, ведь фактически так и не поучаствовали в борьбе. Если посмотреть на сезон в целом, шансов толком не было.

Из-за того, что их было двое, [Норрис и Пиастри] отняли много очков друг у друга. Если ты выступаешь сам по себе, а потом ситуация налаживается, то, конечно, начинаешь догонять.

Случаются аварии или ошибки стратегов, дисквалификации, и в какой-то момент ты оказываешься в борьбе. У меня нет чувства, что мы что-то упустили», – подчеркнул четырехкратный чемпион «Формулы-1» в интервью Viaplay.

Рикардо Патрезе: «Леклер – единственный, кто способен сражаться с Ферстаппеном в равной машине»

Ферстаппен в сезоне-2026 будет выступать под номером «3»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
