Дэймон Хилл: «Ферстаппен быстрее на одном круге, у Хэмилтона выше гоночное мастерство»

Дэймон Хилл сравнил гоночные качества Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона.

Чемпион «Формулы-1» 1996 года выделил сильные стороны пилотов « » и « ». Хилл полагает, что Ферстаппен и Хэмилтон опережают по квалификационной скорости и гоночному мастерству из « ».

«По состоянию на сейчас я бы сказал, что Ферстаппен [– лучший по темпу из трех гонщиков]. Другими словами, на одном быстром круге – в нем есть эта пугающая скорость, когда пилотируешь на пределе, в стиле Сенны. Я знаю, что у Льюиса тоже такое есть, но он чуточку аккуратнее. готов пилотировать в опасной зоне.

Может, молодой Льюис был бы быстрее. Но ты учишься, оцениваешь риски, и в нем по-прежнему есть эта скорость. Честно говоря, разница небольшая, они очень близки. Если провести десять гонок, Льюис, наверное, окажется впереди, а Макс заденет стену в двух или трех попытках – он так сильно захочет победить Льюиса, что перейдет грань.

[По гоночному мастерству лучший] Льюис. Он очень эффективно работает с инженерами, в то время как Фернандо может делать это сам и говорит инженерам, что делать, а не наоборот. В гонках Льюис способен показывать великолепные круги при необходимости – не знаю, сохранил ли Фернандо такое качество. Если сказать Льюису, что нужно определенное время, он каким-то образом его выдает», – поделился мнением Дэймон.

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