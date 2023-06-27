Дэймон Хилл: «Ферстаппен быстрее на одном круге, у Хэмилтона выше гоночное мастерство»

Теги Дэймон Хилл Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Астон Мартин Макс Ферстаппен Авто

Дэймон Хилл сравнил гоночные качества Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона.

Чемпион «Формулы-1» 1996 года выделил сильные стороны пилотов «Ред Булл» и «Мерседеса». Хилл полагает, что Ферстаппен и Хэмилтон опережают по квалификационной скорости и гоночному мастерству Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».

«По состоянию на сейчас я бы сказал, что Ферстаппен [– лучший по темпу из трех гонщиков]. Другими словами, на одном быстром круге – в нем есть эта пугающая скорость, когда пилотируешь на пределе, в стиле Сенны. Я знаю, что у Льюиса тоже такое есть, но он чуточку аккуратнее. Макс готов пилотировать в опасной зоне.

Может, молодой Льюис был бы быстрее. Но ты учишься, оцениваешь риски, и в нем по-прежнему есть эта скорость. Честно говоря, разница небольшая, они очень близки. Если провести десять гонок, Льюис, наверное, окажется впереди, а Макс заденет стену в двух или трех попытках – он так сильно захочет победить Льюиса, что перейдет грань.

[По гоночному мастерству лучший] Льюис. Он очень эффективно работает с инженерами, в то время как Фернандо может делать это сам и говорит инженерам, что делать, а не наоборот. В гонках Льюис способен показывать великолепные круги при необходимости – не знаю, сохранил ли Фернандо такое качество. Если сказать Льюису, что нужно определенное время, он каким-то образом его выдает», – поделился мнением Дэймон.

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3 комментария

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alex1382
вот как раз в сезоне 2021 всё было наоборот. Макс выступал стабильнее на длинной дистанции, в то время когда у Хэма был хуже темп на длинной дистанции и ошибок больше было
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Luca di Montezemolo
Несколько смешно слышать про скилл на одном круге про чела у которого до 2019 не было поулов совсем, хотя были трассы где тачка позволяла Монако, Сингапур, Венгрия, Мексика как минимум, и напарник брал поулы, кстати тот самый которого Норрис порвал в лоскуты, а супер гениальный Максим так и не смог.
+9
-5
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