Столкновение и подиум Хэмилтона и Расселла, Ферстаппен почти догнал Сенну, Алонсо впервые проиграл новому напарнику, Шумахер сядет за руль «Мерседеса» и другие события Гран-при Испании

Sports.ru представляет дайджест седьмого этапа «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Испании, а также событий в других гоночных сериях за прошедшую неделю.

1. Ферстаппен выиграл 40-ю гонку (до Сенны – одна победа) и завоевал третий Большой шлем в карьере.

Хэмилтон финишировал вторым и стал гонщиком дня, Расселл прорвался с 12-й позиции на третью, обеспечив «Мерседесу» двойной подиум, все результаты – здесь.

2. Неудачный уик-энд Алонсо: испанец впервые в 2023-м проиграл Строллу в квалификации и в гонке и прервал впечатляющую серию финишей в топ-4. «Астон Мартин» пропустил «Мерседес» на вторую строчку Кубка конструкторов, а в личном зачете к Фернандо приблизился Хэмилтон.

Двукратный чемпион считает, что мог стартовать с первого ряда даже после субботней ошибки, приведшей к повреждению болида.

3. «Феррари» привезла новые понтоны, но все равно провалилась. Леклер впервые с 2019 года не пробился во второй сегмент, показав 19-е время, и не добрался до очков в гонке, Сайнс финишировал пятым. Вассер верит, что Скудерия раскроет потенциал болида «рано или поздно».

4. Хэмилтон и Расселл столкнулись в квалификации – стюарды ограничились предупреждением Джорджу и «Мерседесу». В топ-3 субботы попали Сайнс и Норрис, выиграл, естественно, Ферстаппен.

5. Цунода посчитал «дурацким» и «нечестным» штраф, выбывший его из очковой зоны. Юки опустился с девятого места на 12-е из-за наказания за выдавливание Чжоу.

6. Медведев и Левандовски посетили Гран-при, Цунода сфотографировался с баскетболистом Порзингисом ростом 221 см.

7. Штайнер назвал судей «Ф-1» «любителями», после чего руководителя «Хааса» вызвали к стюардам и вынесли предупреждение.

8. Шумахер выступит за «Мерседес» на шинных тестах «Пирелли» в Барселоне.

9. Экспериментальный формат квалификации дебютирует на Гран-при Венгрии. Его планировали опробовать в Имоле, но этап отменили из-за наводнения.

⏱️ Хроника гонки: Ферстаппен выиграл Гран-при Испании, «Мерседесы» вернулись на подиум

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Испании

Другие серии

1. Вести выиграл дождевой спринт «Формулы-2» в Барселоне, Бермэн – квалификацию и основную гонку.

2. О’Салливан стал быстрейшим в первой гонке «Формулы-3», Марти взял поул и выиграл воскресный заезд, Бедрин заработал первое очко в чемпионате после штрафов соперников в спринте.

3. Верляйн одержал победу на первом этапе «Формулы E» в Джакарте и возглавил чемпионат после второго (в воскресенье лучшим стал Гюнтер).

4. Палоу выиграл Гран-при Детройта и упрочил лидерство в «Индикаре».

5. WRC. Невилль одержал победу на Ралли Сардинии и приблизился к Рованпере

🔔 Ближайшие гонки

1. «24 часа Ле-Мана» (10-11 июня).

2. Гран-при Италии MotoGP (9-11 июня).

3. «Ф-1» вернется на следующей неделе – Гран-при Канады пройдет 16-18 июня.

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