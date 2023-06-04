WRC. Невилль выиграл Ралли Сардинии и приблизился к Рованпере
Гонщик «Хендэ» Тьерри Невилль одержал победу по итогам итальянского Ралли Сардинии.
Второе место завоевал его напарник Эсапекка Лаппи, а тройку призеров замкнул действующий чемпион и лидер сезона Калле Рованпера («Тойота»).
Победа позволила бельгийцу выйти на второе место в чемпионате и приблизиться к Калле. На счету Рованперы 118 очков, Невилль набрал 93 балла, их преследуют Отт Тянак («Форд», 85), Элвин Эванс («Тойота», 83) и гонщик «Тойоты» Себастьян Ожье, принимающий участие в избранных этапах (70).
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