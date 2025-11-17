Серхио Перес: «Хочу завершить карьеру в «Ф-1» с улыбкой. «Кадиллак» – мой финальный проект»
Перес рассказал, как хотел бы завершить карьеру.
Пилот «Кадиллака» поделился ожиданиями от дебюта за американскую команду в следующем году.
«Вы должны помнить, что последние шесть месяцев в «Ред Булл» сложились для меня очень непросто во всех смыслах. Меня это несколько демотивировало – а я не могу себе этого позволить, поскольку этот спорт дал мне все.
В тот день, когда я завершу карьеру, хочу уйти с большой улыбкой и уважением, ведь этот спорт дал мне все. Я рассматриваю «Кадиллак» как мой основной, главный и финальный проект в этом спорте. Я хочу убедиться, что у меня получится удачное возвращение в «Ф-1», – сказал Перес.
Серхио Перес: «Год перерыва – идеальный сценарий, я снова влюбился в «Ф-1». В «Ред Булл» начал терять мотивацию»
