Серхио Перес: «Хочу завершить карьеру в «Ф-1» с улыбкой. «Кадиллак» – мой финальный проект»

Пилот «Кадиллака » поделился ожиданиями от дебюта за американскую команду в следующем году.

«Вы должны помнить, что последние шесть месяцев в «Ред Булл» сложились для меня очень непросто во всех смыслах. Меня это несколько демотивировало – а я не могу себе этого позволить, поскольку этот спорт дал мне все.

В тот день, когда я завершу карьеру, хочу уйти с большой улыбкой и уважением, ведь этот спорт дал мне все. Я рассматриваю «Кадиллак» как мой основной, главный и финальный проект в этом спорте. Я хочу убедиться, что у меня получится удачное возвращение в «Ф-1», – сказал Перес.

Серхио Перес: «Год перерыва – идеальный сценарий, я снова влюбился в «Ф-1». В «Ред Булл» начал терять мотивацию»

