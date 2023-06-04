Формула-3. Испания. Марти выиграл 2-ю гонку, Бедрин – 11-й
Гонщик «Кампоса» Пепе Марти выиграл основную гонку «Формулы-3» в Барселоне с поула.
Пилот «МП Моторспорт» Франко Колапинто финишировал вторым, третьим стал Дино Беганович («Према»), лидер сезона Габриэль Бортолето («Трайдент») занял четвертое место.
Никита Бедрин из «Йенцера» стартовал и финишировал 14-м, однако после финиша поднялся на 11-ю строчку из-за штрафов соперников. Гонка прерывалась выездом машины безопасности после аварии и схода пилота «Хайтека» Люка Браунинга на старте.
Бортолето сохранил первую позицию в чемпионате (92 очков), его основными преследователями являются Марти (68), Беганович (61), пилот «Хайтека» Габриэле Мини (56), а также гонщик «Премы» Пауль Арон (54).
Формула-3. Испания. О’Салливан выиграл 1-ю гонку, Бедрин – 10-й
Формула-3. Испания. Марти выиграл квалификацию, Бедрин – 14-й
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
Комментарии