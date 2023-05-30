Гельмут Марко о Шумахере: «У меня нет проблем с фамилией, но для «Ред Булл» важны результаты, а не маркетинг»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко ответил на выпад Ральфа Шумахера.
Бывший пилот «Формулы-1» и эксперт немецкого Sky заявил, что Франц Тост хотел пригласить в «Альфа Таури» его племянника Мика Шумахера, ныне резервного гонщика «Мерседеса». По словам Ральфа, Марко заблокировал переход и выбрал Ника де Вриса.
«У Марко, судя по всему, либо проблемы с фамилией Шумахер, либо лично с Миком», – добавил эксперт.
«У меня нет проблем с фамилией Шумахер. Для меня Михаэль Шумахер является величайшим, и я регулярно общаюсь с Ральфом.
Но он кое-что путает. Для нашей программы в «Ф-1» важны результаты, а не маркетинг», – отреагировал Марко.
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