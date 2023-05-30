Гельмут Марко о Шумахере: «У меня нет проблем с фамилией, но для «Ред Булл» важны результаты, а не маркетинг»

Теги Михаэль Шумахер Ред Булл Ральф Шумахер Альфа Таури Франц Тост Формула-1 Гельмут Марко Мерседес Мик Шумахер Ник де Врис Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко ответил на выпад Ральфа Шумахера.

Бывший пилот «Формулы-1» и эксперт немецкого Sky заявил, что Франц Тост хотел пригласить в «Альфа Таури» его племянника Мика Шумахера, ныне резервного гонщика «Мерседеса». По словам Ральфа, Марко заблокировал переход и выбрал Ника де Вриса.

«У Марко, судя по всему, либо проблемы с фамилией Шумахер, либо лично с Миком», – добавил эксперт.

«У меня нет проблем с фамилией Шумахер. Для меня Михаэль Шумахер является величайшим, и я регулярно общаюсь с Ральфом.

Но он кое-что путает. Для нашей программы в «Ф-1» важны результаты, а не маркетинг», – отреагировал Марко.

«Тост хотел совсем другого гонщика, но у Марко, судя по всему, проблемы с фамилией Шумахер». Ральф Шумахер – о сорвавшемся переходе Мика в «Альфа Таури»

Мик Шумахер: «Верю в знаки зодиака: я Овен и буду пробиваться головой сквозь стену. Цель – вернуться в «Ф-1»

3 комментария

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Alisher Xalikov
Комбо
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Дмитрий Фурсов
Четкий ответ. Хотя про маркетинг иногда тоже стоит подумать)
Правда я не уверен о качестве маркетологического выхлопа с Мика
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StarsAndArrows
Ну РБ и есть сам маркетинг,их и так весь мир знает благодаря не только рекламе,но и по всяким спорт/экстрим мероприятиями)
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