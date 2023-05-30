Гельмут Марко о Шумахере: «У меня нет проблем с фамилией, но для «Ред Булл» важны результаты, а не маркетинг»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко ответил на выпад Ральфа Шумахера.

Бывший пилот «Формулы-1» и эксперт немецкого Sky заявил, что хотел пригласить в «Альфа Таури» его племянника , ныне резервного гонщика « ». По словам Ральфа, Марко заблокировал переход и выбрал Ника де .

«У Марко, судя по всему, либо проблемы с фамилией Шумахер, либо лично с Миком», – добавил эксперт.

«У меня нет проблем с фамилией Шумахер. Для меня является величайшим, и я регулярно общаюсь с Ральфом.

Но он кое-что путает. Для нашей программы в «Ф-1» важны результаты, а не маркетинг», – отреагировал Марко.

«Тост хотел совсем другого гонщика, но у Марко, судя по всему, проблемы с фамилией Шумахер». Ральф Шумахер – о сорвавшемся переходе Мика в «Альфа Таури»

Мик Шумахер: «Верю в знаки зодиака: я Овен и буду пробиваться головой сквозь стену. Цель – вернуться в «Ф-1»