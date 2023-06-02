Формула-2. Испания. Бермэн выиграл квалификацию, Фиттипальди – 2-й, Дуэн – 3-й

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Гонщик «Премы» Оливер Бермэн показал лучшее время в квалификации «Формулы-2» в Барселоне.

Бермэн опередил пилота «Карлина» Энцо Фиттипальди, третьим стал представитель «Виртуози» Джек Дуэн.

Лидер чемпионата Фредерик Вести из «Премы» стал восьмым, его конкуренты Аюму Иваса («ДАМС») и Тео Пуршер («АРТ») завершили сессию четвертым и пятым, соответственно.

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