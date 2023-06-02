Формула-2. Испания. Бермэн выиграл квалификацию, Фиттипальди – 2-й, Дуэн – 3-й

Гонщик «Премы» Оливер Бермэн показал лучшее время в квалификации «Формулы-2» в Барселоне.

Бермэн опередил пилота « » , третьим стал представитель «Виртуози» .

Лидер чемпионата Фредерик Вести из «Премы» стал восьмым, его конкуренты Аюму Иваса (« ») и («АРТ») завершили сессию четвертым и пятым, соответственно.

Гран-при Испании-2023. Расписание трансляций

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram