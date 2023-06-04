Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Испании-2023
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Испании
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 170 очков
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 117
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 99
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 87
5. Джордж Расселл («Мерседес») – 65
6. Карлос Сайнс («Феррари») – 58
7. Шарль Леклер («Феррари») – 42
8. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 35
9. Эстебан Окон («Альпин») – 25
10. Пьер Гасли («Альпин») – 15
11. Ландо Норрис («Макларен») – 12
12. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 6
13. Оскар Пиастри («Макларен») – 5
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 4
15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 4
16. Юки Цунода («Альфа Таури») – 2
17. Кевин Магнуссен («Хаас») – 2
18. Алекс Албон («Уильямс») – 1
19. Ник де Врис («Альфа Таури») – 0
20. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Ред Булл» – 287 очков
2. «Мерседес» – 152
3. «Астон Мартин» – 134
4. «Феррари» – 100
5. «Альпин» – 40
6. «Макларен» – 17
7. «Хаас» – 8
8. «Альфа Ромео» – 8
9. «Альфа Таури» – 2
10. «Уильямс» – 1
Гран-при Испании-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Расселл – 3-й
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Особенно порадовало, что наконец-то Пирелли привезли резину, где понадобилось 2 пит-стопа, что добавило движухи.
Мерседесы просто стрельнули и взяли кучу очков разом. Астоны сейчас начнут отлетать, несмотря на то, что Стролл наконец-то показал хорошую гонку, но претендовать на позиции выше была просто нереально.
Феррари - ни рыба не мясо.
Альпин как сливались так и сливаются во главе со своим наглым лягушатником, который так и ищет запредельного краша.
Кушайте на здоровье!
Жалко, что Норрис выбыл из борьбы, он бы добавил огня в 10-ке. Ну и Алонсо квалу запорол. Кто знает, а вдруг бы с Феррари Сайнса зацепился, если бы стартовал выше, позиции так с 3-й.
Был бы выше Алонсо, то да, борьба его с Сайнсом могла бы разбавить паровозик лидеров (там все таки борьбы было не так много). Ну и возможно зацепились бы с Расселлом втроем.
Считаю, чт она 2-й отрезок надо было ставить медиум для Алонсо и он бы намного раньше стал атаковать.
Но в любом случае Астоны максимизировали результат. Сам Алонсо выше Стролла быть не смог бы.
Что касается Феррари, то и в предыдущих гран-при они были быстрее Астона порой, просто проваливались как всегда.