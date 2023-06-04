Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Испании-2023

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Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Испании
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 170 очков
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 117
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 99
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 87
5. Джордж Расселл («Мерседес») – 65
6. Карлос Сайнс («Феррари») – 58
7. Шарль Леклер («Феррари») – 42
8. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 35
9. Эстебан Окон («Альпин») – 25
10. Пьер Гасли («Альпин») – 15
11. Ландо Норрис («Макларен») – 12
12. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 6
13. Оскар Пиастри («Макларен») – 5
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 4
15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 4
16. Юки Цунода («Альфа Таури») – 2
17. Кевин Магнуссен («Хаас») – 2
18. Алекс Албон («Уильямс») – 1
19. Ник де Врис («Альфа Таури») – 0
20. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
 
Положение команд в Кубке конструкторов
 
1. «Ред Булл» – 287 очков
2. «Мерседес» – 152
3. «Астон Мартин» – 134
4. «Феррари» – 100
5. «Альпин» – 40
6. «Макларен» – 17
7. «Хаас» – 8
8. «Альфа Ромео» – 8
9. «Альфа Таури» – 2
10. «Уильямс» – 1
 

Гран-при Испании-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Расселл – 3-й

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20 комментариев

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jjeka
"Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Испании" - безнадёжное с точки зрения борьбы за титул
+9
0
+9
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Анатолий Зубков
Помнится, на одном сайте выходили статьи на тему того, какой был бы сезон без Мерса. В этом году можно возобновлять такие статьи. Без Ред Булл был бы интереснейший сезон. А так, победитель в обоих зачётах понятен. Осталось ещё узнать, умудрится ли Перец слить 2 место.
+10
-2
+8
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Ононаоно
Ответ jjeka
"Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Испании" - безнадёжное с точки зрения борьбы за титул
Если ещё Мерсы станут железно второй командой, то совсем грусть и тоска.
+8
0
+8
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hypnotoad94
Сегодня уже Мерс железно второй был, в КК тоже оторвались. АМ надо не провалить совсем уж обновления, с такой Феррари за третье зарубиться можно
+4
0
+4
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team spirit
Мерседес ну прям очень прибавил,реально вторые по скорости,похоже новый концепт работает
+4
0
+4
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Grigpar
Хорошая гонка.
Особенно порадовало, что наконец-то Пирелли привезли резину, где понадобилось 2 пит-стопа, что добавило движухи.
Мерседесы просто стрельнули и взяли кучу очков разом. Астоны сейчас начнут отлетать, несмотря на то, что Стролл наконец-то показал хорошую гонку, но претендовать на позиции выше была просто нереально.
Феррари - ни рыба не мясо.
Альпин как сливались так и сливаются во главе со своим наглым лягушатником, который так и ищет запредельного краша.
+4
-1
+3
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dead_can_dance
Какая захватывающая борьба за титул
+2
0
+2
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artembabich666
Макс Макс Макс супер Макс Макс супер супер Макс
+10
-8
+2
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arspurs9
Ответ Grigpar
Хорошая гонка. Особенно порадовало, что наконец-то Пирелли привезли резину, где понадобилось 2 пит-стопа, что добавило движухи. Мерседесы просто стрельнули и взяли кучу очков разом. Астоны сейчас начнут отлетать, несмотря на то, что Стролл наконец-то показал хорошую гонку, но претендовать на позиции выше была просто нереально. Феррари - ни рыба не мясо. Альпин как сливались так и сливаются во главе со своим наглым лягушатником, который так и ищет запредельного краша.
Коснулось это середины пелетона. Верхушка, как по мне, могла спокойно доехать толпой и на одном, но решили перестраховаться. По крайней мере топ-5.
+2
0
+2
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113k
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Ответ dead_can_dance
Какая захватывающая борьба за титул
народ сам просил такую борьбу, когда кричал, чтоб Феррари забанили мотор.
Кушайте на здоровье!
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саша балан
Ответ Анатолий Зубков
Помнится, на одном сайте выходили статьи на тему того, какой был бы сезон без Мерса. В этом году можно возобновлять такие статьи. Без Ред Булл был бы интереснейший сезон. А так, победитель в обоих зачётах понятен. Осталось ещё узнать, умудрится ли Перец слить 2 место.
Та не на такое даже Перес не способен с такой машиной.А вот борьбу в зачете мб увидем за 3 между Хэмом и Нандо было б инересно
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Grigpar
Ответ arspurs9
Коснулось это середины пелетона. Верхушка, как по мне, могла спокойно доехать толпой и на одном, но решили перестраховаться. По крайней мере топ-5.
Ну хоть так. А представь не было бы такого количества обгонов и тактик. Испания бы тут же у унылому зрелищу скатилась.
Жалко, что Норрис выбыл из борьбы, он бы добавил огня в 10-ке. Ну и Алонсо квалу запорол. Кто знает, а вдруг бы с Феррари Сайнса зацепился, если бы стартовал выше, позиции так с 3-й.
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Grigpar
Ответ Великий Алонсо
Надеюсь такого говна от Астон Мартин в этом году больше не будет и наконец завезут нормальное обновление к следующему Гран-При.
Будет и еще не раз. Таких мерсовских трасс еще валом.
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arspurs9
Ответ Grigpar
Ну хоть так. А представь не было бы такого количества обгонов и тактик. Испания бы тут же у унылому зрелищу скатилась. Жалко, что Норрис выбыл из борьбы, он бы добавил огня в 10-ке. Ну и Алонсо квалу запорол. Кто знает, а вдруг бы с Феррари Сайнса зацепился, если бы стартовал выше, позиции так с 3-й.
На Норриса надежд изначально было мало. Я еще до гонки предполагал, что Льюис объедет его на старте, как и половина пелетона. Ландо совсем стух.
Был бы выше Алонсо, то да, борьба его с Сайнсом могла бы разбавить паровозик лидеров (там все таки борьбы было не так много). Ну и возможно зацепились бы с Расселлом втроем.
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Grigpar
Ответ Великий Алонсо
Дело не в мерсовской трассе, Феррари здесь тоже быстрее, о чем говорить, если Алонсо за 20 кругов от Чжоу на 4 секунды всего оторвался, темпа нет вообще
Это софт, он им никогда в общем-то и не подходил.
Считаю, чт она 2-й отрезок надо было ставить медиум для Алонсо и он бы намного раньше стал атаковать.
Но в любом случае Астоны максимизировали результат. Сам Алонсо выше Стролла быть не смог бы.
Что касается Феррари, то и в предыдущих гран-при они были быстрее Астона порой, просто проваливались как всегда.
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Великий Алонсо
Ответ Grigpar
Будет и еще не раз. Таких мерсовских трасс еще валом.
Дело не в мерсовской трассе, Феррари здесь тоже быстрее, о чем говорить, если Алонсо за 20 кругов от Чжоу на 4 секунды всего оторвался, темпа нет вообще
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Gnider
Алонсо+1=Феррари
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