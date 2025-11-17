Эндрю Шовлин о новом регламенте: «Всегда будут ловушки и разочарованные команды»

В «Мерседесе» поделились мнением о регламенте-2026.

Главный гоночный инженер «Мерседеса » заявил, что с переходом на новый регламент команды уже не будут испытывать те же трудности с галопированием, с которыми имели дело в начале действия нынешних правил.

Тем не менее он полагает, что есть вероятность столкнуться с новой проблемой в рамках изучения новой аэродинамической концепции.

«Всегда будут ловушки и команды, разочарованные в своей работе. Новые правила никогда не воспринимаются как нечто простое.

Можно сказать, что новый регламент возвращает нас к предыдущему поколению машин, которые вряд ли столкнутся с той же проблемой с галопированием, проявившейся в начале действующих правил.

Даже если такие трудности возникнут, нам будет проще с ними справиться за счет полученного опыта и более четкого понимания аэродинамики болида.

Всегда непросто сделать новую концепцию сбалансированной, ведь мы можем сколько угодно работать в симуляторе, но пока машина не выедет на трассу, мы не узнаем ее точное поведение», – сказал Шовлин.

