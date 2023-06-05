Фредерик Вассер: «Феррари» раскроет потенциал болида рано или поздно»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер высказался о провале на Гран-при Испании.

Шарль Леклер стартовал с пит-лейн после неудачной квалификации и не добрался до очков, опустился со второй позиции на пятую.

«У машины есть потенциал, в квалификации у нас хороший темп – не в сравнении с [Ферстаппеном], а на фоне остальной группы. Карлос оказался на первом ряду – потенциал есть.

Наша проблема в отсутствии стабильности в гонках при переходе от одного состава к другому. В случае – даже от отрезка к отрезку, потому что первый отрезок на «харде» вышел трудным, а на втором ситуация изменилась. В то же время в средней части заезда мы потеряли с Карлосом 15 секунд.

Дело не в работе с шинами, потому что мы показывали скорость на заключительной стадии, не в деградации. Положительный момент в том, что потенциал есть, и рано или поздно мы сможем его раскрыть с помощью лучшего понимания шин и работы с ними.

Если говорить об обновлениях, мы сделали шаг вперед, Карлос провел свою лучшую квалификацию. Важно отделять удачные моменты от неудачных. Я считаю, мы сделали шаг вперед в плане потенциала болида. Но остается та же проблема с нестабильной скоростью от отрезка к отрезку», – заявил в интервью итальянскому Sky.

Менеджер также ответил на вопрос, удивляет ли его скорость « »:

«Нет, это соответствует тому, что происходило в последних гонках. Мы быстрее в квалификациях, они быстрее в гонках. Проблема в том, что очки раздают по воскресеньям, а не по субботам, так что нам нужно прибавить».

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