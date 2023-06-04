Юки Цунода о потере очков: «Дурацкий, нечестный штраф. Чжоу сделал вид, что его выдавили»

Юки Цунода крайне недоволен штрафом, выбившим его из очковой зоны на Гран-при Испании.

Пилот « » пересек финишную черту десятым, однако опустился на 12-е место из-за пятисекундного штрафа за выдавливание гонщика « » .

Стюарды посчитали, что на 56-м круге Чжоу опередил Цуноду на апексе, и Юки должен был оставить сопернику пространство.

«Дурацкий штраф, он кажется очень нечестным.

Когда я увидел [приближение Чжоу], то оставил ему место. Есть ощущение, что он просто сдался на ранних стадиях. Он поехал по внешней и сделал вид, что его выдавили, но это не так. Безусловно, на внешней траектории оставалось место.

Конечно, я на него давил, но пространство оставалось, так что я не понимаю, почему дали штраф. Он кажется очень нечестным, очень жестким», – сообщил японский пилот.

полагал, что заработал очки – ему сообщили о штрафе уже после клетчатого флага:

«Я был очень рад, но после того радио очень расстроился.

В то же время любопытно… Хорошо бы поговорить с , потому что они выписали пять секунд без какого-либо обсуждения, и гонка уже закончилась. Так что есть ощущение, что это нечестно.

Я чувствую себя выжатым, обессиленным».

Чжоу, в свою очередь, не сомневается в правильности решения:

«Все было очевидно. Я был впереди перед торможением в первом повороте и в середине поворота, оставлял много места. Потом я увидел, что он не останавливается. Он выдавил меня, и мне пришлось уворачиваться, использовать объездную полосу, иначе мы бы столкнулись».

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