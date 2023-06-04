Юки Цунода о потере очков: «Дурацкий, нечестный штраф. Чжоу сделал вид, что его выдавили»

Теги Гран-при Испании ФИА Альфа Таури Формула-1 регламент Чжоу Гуаньюй Альфа Ромео Юки Цунода Авто

Юки Цунода крайне недоволен штрафом, выбившим его из очковой зоны на Гран-при Испании.

Пилот «Альфа Таури» пересек финишную черту десятым, однако опустился на 12-е место из-за пятисекундного штрафа за выдавливание гонщика «Альфа Ромео» Чжоу Гуаньюя.

Стюарды посчитали, что на 56-м круге Чжоу опередил Цуноду на апексе, и Юки должен был оставить сопернику пространство.

«Дурацкий штраф, он кажется очень нечестным.

Когда я увидел [приближение Чжоу], то оставил ему место. Есть ощущение, что он просто сдался на ранних стадиях. Он поехал по внешней и сделал вид, что его выдавили, но это не так. Безусловно, на внешней траектории оставалось место.

Конечно, я на него давил, но пространство оставалось, так что я не понимаю, почему дали штраф. Он кажется очень нечестным, очень жестким», – сообщил японский пилот.

Цунода полагал, что заработал очки – ему сообщили о штрафе уже после клетчатого флага:

«Я был очень рад, но после того радио очень расстроился.

В то же время любопытно… Хорошо бы поговорить с ФИА, потому что они выписали пять секунд без какого-либо обсуждения, и гонка уже закончилась. Так что есть ощущение, что это нечестно.

Я чувствую себя выжатым, обессиленным».

Чжоу, в свою очередь, не сомневается в правильности решения:

«Все было очевидно. Я был впереди перед торможением в первом повороте и в середине поворота, оставлял много места. Потом я увидел, что он не останавливается. Он выдавил меня, и мне пришлось уворачиваться, использовать объездную полосу, иначе мы бы столкнулись».

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10 комментариев

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Ева без Адама
Совершенно согласна с Юки. Штрафа там не должно было быть
+11
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Jan Vorontsov
Судейки как будто хотят чтобы в гонках вообще не было борьбы, просто пропускали друг друга как подъедут - как сейчас уже и происходит в основном.
+8
0
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Gonshic
и близко даже не было выдавливания, стюарды обьявили войну пилотам и тимам за слова главного Хаасовца. Увидим еще много выдуманных штрафов
+5
0
+5
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LetTong
Сколько раз Рассела не наказывали. А да, Юки же не британец
+5
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Михаил Блинов
Формула превращается в цирк и закулисные игры
+3
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United_LP
Был бы негр вместо Юки...
+4
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deserg
Ответ Ева без Адама
Совершенно согласна с Юки. Штрафа там не должно было быть
сложно судить сколько там оставалось места, но то что китаец вместо попытки борьбы просто слился это факт. даже вроде как Юки начал отруливать оставляя место, но Чжоу отрулил сам и они разъехались. мог бы еще чуток дожать и вот тогда бы жаловался. а так немного недосказанности осталось. Судьи выписали прям какую то "саечку за испуг", а не штраф
+2
0
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Антон
Я всё ждал, когда радио включат и сообщат Цуноде о штрафе. А то как-то скучновато было. Небольшая истерика оживила бы гонку.
+2
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