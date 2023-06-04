Алонсо впервые в сезоне выпал из топ-4 и проиграл Строллу в гонке

Гонщик «Астон Мартин» прервал серию успешных Гран-при.

После перехода в британскую команду двукратный чемпион финишировал в топ-4 во всех гонках. Более того, испанец завоевал пять подиумов в шести предыдущих гонках.

На домашнем этапе в Барселоне Алонсо занял седьмое место, его напарник увидел клетчатый флаг шестым. Накануне Стролл в первый раз после трансфера Фернандо опередил легенду в квалификации, а сегодня впервые финишировал выше в гонке.

Тем не менее, Алонсо сохраняет третью позицию в личном зачете. На его счету 99 очков, пилот «Мерседеса» благодаря подиуму приблизился на расстояние 12 баллов.

«Мерседес» обогнал «Астон Мартин» и вышел на 2-е место в Кубке конструкторов, Хэмилтон приблизился к Алонсо в личном зачете

Стролл впервые в сезоне опередил Алонсо в соревновательной сессии

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