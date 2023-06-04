Алонсо впервые в сезоне выпал из топ-4 и проиграл Строллу в гонке

Теги Гран-при Испании Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Астон Мартин Ланс Стролл Авто

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прервал серию успешных Гран-при.

После перехода в британскую команду двукратный чемпион финишировал в топ-4 во всех гонках. Более того, испанец завоевал пять подиумов в шести предыдущих гонках.

На домашнем этапе в Барселоне Алонсо занял седьмое место, его напарник Ланс Стролл увидел клетчатый флаг шестым. Накануне Стролл в первый раз после трансфера Фернандо опередил легенду в квалификации, а сегодня впервые финишировал выше в гонке.

Тем не менее, Алонсо сохраняет третью позицию в личном зачете. На его счету 99 очков, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон благодаря подиуму приблизился на расстояние 12 баллов.

«Мерседес» обогнал «Астон Мартин» и вышел на 2-е место в Кубке конструкторов, Хэмилтон приблизился к Алонсо в личном зачете

Стролл впервые в сезоне опередил Алонсо в соревновательной сессии

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7 комментариев

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deserg
это битва минусоидов? я думал это про мерсы срач обычно, а тут зашел и все в минусах. вот это фаны Алонсо отжигают. парни берегите нервы, на кону не титул.
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Кирилл Конопельченко
Это же спорт и гонки. Нормальная практика. Макс как бы тоже не все гонки сезона выигрывает на космолете построенным специально для него, который раскрывает сильные стороны Макса. Ал красавчик и еще приедет ни раз на подиум.
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Алексей
Ответ Incendier Deafening
Как у Строла руки зажили нормально, сразу стал виден уровень Фуфлонсы. Причем у испашки еще тесты были на этой трассе и на актуальном болиде, пока канадцу болты в руки вшивали. Просто в ноль укатал, красавчик.
Ты глуп? Нандо после Монако говорил о том, что Лэнсу не фартит. А тут просто подарил ему это место, т.к.:
А) А какая разница ему самому - 6е или 7е, если 5-4-3е не догнать?
Б) сын начальника. Типа командная игра, поднять дух молодому.
В) просто кайфануть перед трибунами.
Нандо 2х кратный. Ему пофиг на места ниже подиума. А тут он ему не светил. Но он и так 3й в чампе. Т.ч. просто сразу сказал "трогать не буду", что бы лэнс не парился, и привёз очки для себя/команды.
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