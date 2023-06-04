Алонсо впервые в сезоне выпал из топ-4 и проиграл Строллу в гонке
Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прервал серию успешных Гран-при.
После перехода в британскую команду двукратный чемпион финишировал в топ-4 во всех гонках. Более того, испанец завоевал пять подиумов в шести предыдущих гонках.
На домашнем этапе в Барселоне Алонсо занял седьмое место, его напарник Ланс Стролл увидел клетчатый флаг шестым. Накануне Стролл в первый раз после трансфера Фернандо опередил легенду в квалификации, а сегодня впервые финишировал выше в гонке.
Тем не менее, Алонсо сохраняет третью позицию в личном зачете. На его счету 99 очков, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон благодаря подиуму приблизился на расстояние 12 баллов.
«Мерседес» обогнал «Астон Мартин» и вышел на 2-е место в Кубке конструкторов, Хэмилтон приблизился к Алонсо в личном зачете
Стролл впервые в сезоне опередил Алонсо в соревновательной сессии
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А) А какая разница ему самому - 6е или 7е, если 5-4-3е не догнать?
Б) сын начальника. Типа командная игра, поднять дух молодому.
В) просто кайфануть перед трибунами.
Нандо 2х кратный. Ему пофиг на места ниже подиума. А тут он ему не светил. Но он и так 3й в чампе. Т.ч. просто сразу сказал "трогать не буду", что бы лэнс не парился, и привёз очки для себя/команды.