Штайнера предупредили за слова о судьях-«любителях». Стюарды приняли извинения со стороны руководителя «Хааса»

Руководителю « » вынесли предупреждение за высказывание о судействе на .

На пресс-конференции Гюнтер выразил недоумение по поводу того, что в «Формуле-1» нет профессиональных судей.

«Судьбу людей, которые вкладывают миллионы в свою карьеру, решают любители.

За работу тебе платят зарплату, а если ты плохо выполняешь свою работу, тебя увольняют. Но тебя не могут уволить, если тебе не платят за работу. Так что мне кажется, что мы должны как-то вмешаться», – произнес тогда менеджер.

Штайнера вызвали к стюардам, и они приняли решение предупредить итальянца. Гюнтер извинился перед судьями.

«Слово «любители» со стороны господина Штайнера и сравнение с другими видами спорта с «профессиональными» сотрудниками может восприниматься как оскорбительное и, на наш взгляд, было оскорбительным по отношению к стюардам в Монако, а также к другим сотрудникам ФИА и многочисленным волонтерам.

Тем не менее, стюарды принимают заявление господина Штайнера о том, что он говорил о профессионализме, подразумевая роль человека и его профессию, а не указывая на то, что стюарды вели себя непрофессионально.

Более того, мистер Штайнер заявил, что назвал «любителями» людей, которые работают время от времени, а не говорил о недостатке квалификации или специализации.

Господин Штайнер также извинился, «если кого-то обидели мои слова или кто-то неправильно их понял». Стюарды приняли извинения.

Господин Штайнер заявил, что использовал бы совсем другие слова, если бы хотел оскорбить или обидеть кого-либо. Стюарды это не оспаривают», – говорится в сообщении на сайте .

Гюнтер Штайнер: «В любом виде спорта есть профессиональные судьи, а в «Формуле-1» судьбу людей, вкладывающих миллионы в свою карьеру, решают любители»

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