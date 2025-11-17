Герхард Бергер о критике Элканна: «Когда нет успехов, люди становятся более эмоциональными»

Бергер высказался о проблемах «Феррари».

Бывший пилот «Ф-1» Герхард Бергер прокомментировал кризис в «Феррари» – в частности, он высказался о публичном недовольстве президента компании Джона Элканна пилотами Скудерии.

«Дело в том, что от «Феррари» всегда ждут большего, чем от других команд. Если они финишируют 4-ми в чемпионате, то это будет считаться недостаточным.

Проблема в том, что они очень близки ко 2-му месту [в Кубке конструкторов]. Эту цель нельзя назвать невозможной, но в то же время ее будет непросто достичь – но все же именно об этом просят «Феррари».

Критика со стороны Элканна? Когда нет успехов, люди становятся более эмоциональными: трудности испытывают механики, инженеры, менеджеры и пилоты.

Шарль Леклер очень хорошо выступает, но я уверен, что Льюис Хэмилтон тоже прилагает усилия, чтобы выиграть еще один титул – он нацелен именно на это. Но пока все складывается не лучшим образом.

Думаю, самое главное – сохранять спокойствие и делать упор на преемственность, стабильность и единство. Помню, когда Жан Тодт возглавил «Феррари», у него ушло несколько лет на то, чтобы взять чемпионство, а затем превратить команду в сильнейшую в пелотоне», – сказал Бергер.

