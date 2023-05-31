Эдриан Ньюи: «Если бы ограничений регламента не было, болиды «Ф-1» давно бы превратились в настоящие ракеты»

Теги техника Эдриан Ньюи Ред Булл Формула-1 регламент Авто

Глава конструкторского бюро «Ред Булл» Эдриан Ньюи считает, что современное поколение болидов «Ф-1» будет заметно быстрее, чем машины 2026 года, которые будут спроектированы в условиях нового моторного регламента:

«Вполне возможно, что болиды текущего поколения будут быстрейшими в «Формуле-1» в течение какого-то продолжительного времени. Потому что с учетом того, как технический регламент на 2026-й год выглядит в данный момент, болиды нового поколения будут намного медленнее».

По словам Ньюи, команда могли бы делать свои болиды значительно быстрее в условиях отсутствия ограничений регламента, но в какой-то момент гонки на таких машинах стали бы слишком опасными:

«Если бы не это, болиды бы уже давно превратились в настоящие ракеты. Все контролируется за счет регламента. Если бы ограничений технического регламента не было, болиды «Ф-1» были бы просто невероятно быстры. И в результате вопрос безопасности гонок стал бы очень, очень большой проблемой.

С другой стороны, если бы ограничений в разработке аэродинамики вообще не было, возможности машин можно было бы ограничивать с помощью шин. С повышением аэродинамической эффективности и уровня прижимной силы шины бы просто не смогли больше выдерживать такую нагрузку».

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3 комментария

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Paninaro
Тем не менее, у Ньюи второй год ракета получается, в сравнении с остальными. Гениальный дядька.
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Влад Ким
и смертей было бы тоже на порядок больше.
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Владимир Малинин
Ответ Paninaro
Тем не менее, у Ньюи второй год ракета получается, в сравнении с остальными. Гениальный дядька.
вы хотели написать - третий десяток лет (с поправкой на унылые движки Рено)
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