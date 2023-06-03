Фернандо Алонсо: «Мог стать вторым даже с поврежденным днищем. Еще обиднее, что ошибка случилась на круге выезда»

Фернандо Алонсо считает, что мог заехать на первый ряд даже на поврежденной машине.

Пилот « » совершил экскурсию в гравий в первом сегменте, из-за чего пострадало днище болида. В итоге Алонсо стал девятым в квалификации к Гран-при Испании.

«Вторая позиция [была достижима], пожалуй, даже с таким днищем. В третьем сегменте я ехал на [1.]12,7 до десятого поворота. Потом я опять взял широко и заехал на мокрый участок на внешней части десятого поворота. Меня очень удивило, что 12,7 хватило для второго и третьего мест (время пилота « » – 1.12,734, гонщика « » – 1.12,792 – Sports.ru).

Так что я настроен оптимистично на завтрашнюю гонку. Чувствуется, что у болида сильный темп.

Скорее всего, первый сегмент все испортил, я допустил ошибку. Я заехал на влажный асфальт в последнем повороте, поскольку потерял машину. Это стоило многого – гравий полностью разрушил днище. Еще обиднее из-за того, что это был круг выезда, я даже не атаковал.

Разочарован своим результатом – надеюсь, завтра выступлю лучше», – заявил испанец.

Двукратный чемпион «Формулы-1» рассказал об управлении поврежденным болидом:

«В некоторых поворотах машина двигалась странно, но непонятно – может, это ветер или условия на трассе.

Необычная квалификация: Леклер выбыл после первого сегмента, Перес и Расселл после второго. Мы все испытывали трудности. Условия были тяжелыми для всех, но в данном случае дело в моей ошибке в первом сегменте, она все испортила.

Тем не менее, машина кажется конкурентоспособной даже с поврежденным днищем. Если собрать все воедино, можно заработать большие очки, я по-прежнему настроен оптимистично. Я бы сказал, топ-5, топ-6 возможны при старте девятым.

Я тут понял, что Чеко [Перес] стартует сзади, так что я фактически начну гонку десятым, а не девятым – он очень быстро проедет мимо. После этого нужно отыграть четыре или пять позиций. Будет трудно, но мы выложимся».

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